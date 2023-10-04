Бекхэм припомнила мужу грехи 20-летней давности

У Дэвида была интрижка с личной помощницей.

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Экс-певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм счастливы в браке почти 25 лет. Со стороны кажется, что в их семье царит любовь и гармония, однако это было далеко не всегда.

Дело в том, что двадцать лет назад спортсмен изменил супруге с личной помощницей. Тогда Дэвид был вынужден переехать в Испанию, так как играл за Real Madrid, а Виктория оставалась в Великобритании с двумя маленькими детьми. Об интрижке мужа знаменитость узнала из прессы.

«Это было самое тяжелое время в жизни. Казалось, что весь мир против нас», — со слезами на глазах вспомнила о давней измене бизнесвумен.

Однако футболист сразу осознал, что может потерять супругу. В итоге Виктория переехала к Дэвиду в Мадрид, где они купили дом за три миллиона евро. А вскоре пара сообщила, что ждет третьего ребенка.