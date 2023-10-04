История страсти Хавьера Бардема и Пенелопы Крус

Их любовь, словно хорошее вино, долго ждала своего часа, чтобы потом полностью захватить и поглотить двух ярких и страстных актеров.

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Молодость ошибается

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Мудрая судьба точно знала, что Пенелопа Крус и Хавьер Барде созданы друг для друга и решила дать им шанс встретиться в молодости, чтобы у пары было как можно больше времени на двоих. Ей было всего 18, ему — 24, они столкнулись на съемках испанского фильма «Ветчина, ветчина».

Хавьер сразу отметил красоту партнерши, но она была такой напряженной, так усердно работала, что совершенно не была настроена на флирт. А после выхода ленты на экраны Пенелопу настигло отчаяние: актриса была уверена, что после этого фильма никто не предложит ей сниматься.

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Конечно, все сложилось иначе: и Пенелопу, и Хавьера ждала успешная карьера в Голливуде. Они сталкивались на красных дорожках и называли друг друга приятелями, но раз за разом начинали отношения с другими людьми.

Среди возлюбленных актрисы значились звезды первой величины: Том Круз, Мэтт Деймон, Мэттью МакКонахи. Все эти романы заканчивались, а бывшие избранники сетовали, что у Пенелопы слишком буйный нрав.

Второй шанс

Спустя 15 лет судьба дала знойным испанцам еще один шанс, решив, что теперь, после череды неудачных отношений, они смогут по-настоящему рассмотреть друг друга. В 2007 году Хавьера и Пенелопу пригласили на съемки «Вики Кристина Барселона». Крус никак не могла вжиться в роль, но Бардем помогал ей с каждой сценой.

До последнего кадра и финальной команды «Стоп» между Пенелопой и Хавьером не было даже намека на отношения, но друг актера заметил, что Бардем, кажется, влюбился и никак не может решиться сделать первый шаг. Он устроил вечеринку, чтобы у артистов появился шанс.

«Не знаю, мы были такими стеснительными или пытались быть слишком профессиональными... Дело дошло до самого последнего дня съемок, и ничего не произошло. К счастью, наш друг устроил вечеринку в честь закрытия, а остальное — это уже история!»

Почти три года Пенелопа и Хавьер скрывали отношения, пока в 2010 году на одной из премий Бардем прямо со сцены не признался Крус в любви. В том же году они решили пожениться, не устраивая пышную церемонию.

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Хавьер смог справиться с характером Пенелопы, хотя спокойнее она не стала.

«Порой она бывает невыносимой. Когда мы ругаемся, она бьет тарелки и кричит как ненормальная. Даже страшно становится. Но я безумно ее люблю. В ней есть эта всеобъемлющая страсть, любому делу она отдается полностью!»