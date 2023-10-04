Бывший муж Гагариной вышел в свет с новой возлюбленной

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков пришел на премьеру фильма "Дурные деньги" с новой девушкой. Об этом сообщает kp.ru.

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Накануне в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма "Дурные деньги". Гостем вечера стал Дмитрий Исхаков, который появился на публике вместе с девушкой Ольгой Ярошевской.

Как уточняет издание, Ольга Ярошевская работала журналисткой, ее нынешняя деятельность связана с криптовалютами. Перед камерами она позировала в строгом черном жакете, джинсах и сапогах с анималистичным принтом. Образ завершила сумка из черной кожи.

Поклонники в комментариях соцсетей также отметили, что у Ольги Ярошевской есть внешнее сходство с бывшей женой фотографа Полиной Гагариной.