Бывший муж Гагариной вышел в свет с новой возлюбленной

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков пришел на премьеру фильма "Дурные деньги" с новой девушкой. Об этом сообщает kp.ru.
Накануне в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма "Дурные деньги". Гостем вечера стал Дмитрий Исхаков, который появился на публике вместе с девушкой Ольгой Ярошевской.
Как уточняет издание, Ольга Ярошевская работала журналисткой, ее нынешняя деятельность связана с криптовалютами. Перед камерами она позировала в строгом черном жакете, джинсах и сапогах с анималистичным принтом. Образ завершила сумка из черной кожи.
Поклонники в комментариях соцсетей также отметили, что у Ольги Ярошевской есть внешнее сходство с бывшей женой фотографа Полиной Гагариной.
Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись.