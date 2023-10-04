Отдыхает один: Меладзе был замечен в горах

Слухи о том, что певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе развелись, появились еще в прошлом году. И, кажется, сейчас они подтвердились.

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В личном блоге артистка жаловалась на тяжелые времена. По словам Веры, свою боль она смогла пережить с помощью музыки. Так, звезда стала исполнять песни на украинском языке.

Меладзе же наслаждается жизнью в статусе холостяка. Его недавно заметили на элитном курорте в Швейцарии. В Сети появился снимок, где Константин курит на фоне гор.