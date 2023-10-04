Отдыхает один: Меладзе был замечен в горах

Отдыхает один: Константин Меладзе был замечен в горах
Слухи о том, что певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе развелись, появились еще в прошлом году. И, кажется, сейчас они подтвердились.
В личном блоге артистка жаловалась на тяжелые времена. По словам Веры, свою боль она смогла пережить с помощью музыки. Так, звезда стала исполнять песни на украинском языке.
Меладзе же наслаждается жизнью в статусе холостяка. Его недавно заметили на элитном курорте в Швейцарии. В Сети появился снимок, где Константин курит на фоне гор.
Напомним, в 2015 году Меладзе и Брежнева тайно поженились. Их роман начался, когда композитор был женат на матери своих детей. Пользователи Сети гадают, что стало причиной расставания Веры и Константина спустя почти 20 лет брака.