Батлер впервые прокомментировал слухи о романе с Шакирой

Баскетболист Джимми Батлер признался, что считает певицу «невероятным человеком и невероятным талантом». Об этом он рассказал Daily Mail.

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Поклонники уже несколько месяцев подозревают Джимми Батлера и Шакиру в романе.

«Только потому, что мы друзья (она живет в Майами, а ее сыновья — большие фанаты баскетбола), не значит, что кто-то встречается», — заявил Батлер.

После развода с футболистом Жераром Пике Шакире постоянно приписывают новые романы. В июле Шакира спровоцировала слухи об отношениях с американским баскетболистом Джимми Батлером. Пару засняли на романтическом ужине в ресторане Novikov в Лондоне.

В конце июня папарацци сообщали, что Шакира запланировала романтический отдых на Карибах с Льюисом Хэмилтоном. Первые слухи об их романе появились в мае 2023 года. Пару застали на свидании в ресторане Cipriani в Майами, откуда знаменитости направились на прогулку на яхте.

В июне 2022 года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Официальной причиной разрыва стали измены Пике с 24-летней студенткой Кларой Чиа Марти.