Водонаева назвала себя «секс-символом эпохи»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд оформлен декольте, открывающим часть груди. Кроме того, знаменитость надела золотистые балетки и дополнила образ солнцезащитными очками с миниатюрными линзами, клатчем, ожерельем и поясом в виде массивных цепей с подвесками.

«Я должна вам кое в чем признаться. Я — секс-символ эпохи», — подписала кадры блогерша, добавив эмодзи в виде дракона.