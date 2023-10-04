«Переборщили с количеством». Хирург — о пластике Дженнифер Лоуренс

Специалист предположил, какие операции могла сделать актриса.

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Дженнифер Лоуренс только однажды призналась в пластике, хотя на увлечении хирургией ее, с момента выхода знаменитой франшизы «Голодные игры», ловили еще пару раз.Недавний выход звезды на показе Dior озадачил фанатов. Сначала они не признали в этой инста-диве знаменитую актрису, а потом стали писать в комментариях, что готовы подать в суд на того, кто сделал это с лицом любимой звезды.

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Какие пластические операции делала Дженнифер Лоуренс

Аккурат после выхода первого фильма «Голодные игры», Дженнифер Лоуренс решила подогнать себя под стандарты красоты из соцсетей. От природы, как говорят инсайдеры, у девушки много комплексов. Поэтому радикальные меры помогли ей избавится от них быстрее.

Первым изменениям актриса подвергла свой нос, он казался ей слишком широким и большим. Позднее изданию People она признавалась, что шла исправлять искривленную носовую перегородку. Но эксперты расценили это как вранье. Ведь при исправлении носовой перегородки сам нос не становится тоньше, а его кончик точенее.

Потом Дженнифер сделала блефарапластику верхних век, благодаря чему взгляд стал более открытым. Вот здесь решение было правильным. Потому что сильно нависающие веки могут навредить зрению, да и визуально теперь все смогли рассмотреть красоту глаз Лоуренс.

Чуть позже актриса не смогла устоять перед тем, чтобы не попробовать на себе сначала ботокс. Многие косметологи писали, что у нее слишком гладкий лоб, не сильно выражающий эмоции. А потом Лоуренс чуть подкачала губы, которые от природы у нее были тонкие.

На все вопросы об увлечениях инъекциями актриса отвечала, что лоб — это у нее генетика такая хорошая, губы ей делают визажисты с помощью макияжа. И вообще, она натуральнее всех, кто сейчас работает в Голливуде.

Что случилось с ее лицом сейчас

Но по поводу натуральности звезды многие начали спорить после ее недавнего появления на показе Dior. Ведь изменения были налицо.

«Пора проводит рейды и сажать хирургов, которые делают с лицом такое», «Зачем она сделала пластику, ей она была не нужна», «Выглядит опухшей: инъекции или сезонная аллергия», — писали в комментариях под фото.

Невооруженным взглядом видно: губы актрисы стали большими, а лицо сильно отекло.

«А может лицо изменилось, потому что она недавно стало мамой, такое же может быть?», — защищали Дженнифер некоторые поклонники.

Мамой Лоуренс стала прошлой зимой и внешне после родов она не менялась, если посмотреть на фото папарацци. Да и материнство, будем честны, не дарит нам пухлые губы и резко не меняет овал. Эксперты уверены, что вмешательство в лицо актрисы было, причем весомое.

«На сегодняшний день все трансформации — это не хирургия, а скорее контурная пластика с помощью филлеров. У актрисы стали выраженными нижние углы челюсти. Лицо выглядит немного отекшим. Это говорит о том, что Дженнифер закололи филлеры, но переборщили с количеством препарата», — говорит Любовь Гауэр, к. м. н., пластический хирург.

Непонятно, что хотели сделать актрисе, есть версия, что поменять форму подбородка, чтобы он стал острее, а лицо выглядело менее круглым. Манипуляции могли проводить с целью лифтинга «поплывшего овала».