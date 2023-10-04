Валерия Ланская подтвердила расставание с молодым танцором

Ранее сообщалось, что актриса планировала свадьбу на конец августа-начало сентября

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Валерия Ланская редко комментирует события своей личной жизни. Поэтому о расставании актрисы со своим возлюбленным, танцором и балетмейстером Эдгаром Голосным, поклонники узнали от последнего. В коротком комментарии для программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ на вопрос о Валерии он ответил: «Сейчас мы не общаемся».

Сама Ланская никаких комментариев не давала. Однако тот поток публикаций, который появился после комментария Эдгара вынудил ее прервать свое молчание. «Не комментировала ничего. Не хочу, не считаю нужным. Вынуждена».

Валерия подтвердила, что она снова одинока.

«Да, мы с Эдгаром разошлись. Это жизнь. Так бывает. Не получилось, приняли решение расстаться. Это нормально, когда взрослые люди, знающие, что именно им нужно, поняв, что здесь не складывается, идут дальше порознь», — объяснила актриса.