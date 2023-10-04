Певица Катя Семенова простила бывшего мужа-изменщика

"Это правда, мы помирились. Мы не совсем съехались, но мы очень дружим, да. Мы – взрослые, пожилые люди. Какие могут быть ухаживания? Просто мы стали очень хорошими друзьями. Замуж я не собираюсь. Пусть все идет своим чередом", - сказала Семенова.