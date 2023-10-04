Модель Карла Бруни рассказала о борьбе с раком груди

55-летняя жена 23-го президента Франции Николя Саркози отметила, что узнала о своем диагнозе в 2019 году. Впоследствии ей пришлось подвергнуться лучевой и гормональной терапии. Однако манекенщица отметила, что ей повезло, поскольку рак выявили на ранней стадии, и он не успел стать агрессивным. По словам Бруни, ей удалось избежать мастэктомии, но если бы она не проходила ежегодные обследования, то могла бы лишиться левой груди.