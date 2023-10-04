Помолодела лет на 20! Татьяна Буланова показала себя без макияжа

Татьяна Буланова опубликовала редкое фото без макияжа. Певица позировала сидя за столом со слегка сонным взглядом, но выглядела при этом вдвое моложе своего возраста.

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Недавно Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева и теперь за ее жизнью еще пристальнее стали наблюдать поклонники. Певице то прочат скорый развод, то ругают ее за выбранный наряд, а то и вовсе советуют сбросить вес. Но Татьяне безразлично мнение хейтеров, она активно гастролирует, занимается ресторанным бизнесом и пытается совмещать жизнь с любимым мужчиной в Москве, с воспитанием сыновей, оставшихся в Санкт-Петербурге.

Однако ничто из вышеперечисленного ничуть не отразилось на внешности Булановой. Она все так же роскошно выглядит как и всегда. А чтобы подписчики не забывали об этом, певица опубликовала в телеграм-канале свое фото без макияжа.

Сияющая здоровьем кожа, красивая форма бровей и немного сонный взгляд — такой Татьяну видят разве что домочадцы. Впрочем, комплименты восторженных поклонников не заставили себя долго ждать. Булановой открыто восхищались и ей даже слегка завидовали. Немногим удается в 54 года выглядеть также потрясающе, она будто помолодела лет на 20, писали в сети.