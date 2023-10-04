Бывший муж Меган Фокс рассказал о мучительных последствиях диеты

Американский актер и бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин рассказал, что несколько месяцев был прикован к постели из-за болезни, вызванной диетой и стрессом. Подробностями диагноза он поделился в подкасте танцовщицы и телеведущей Шерил Берк, пишет People.

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50-летний артист отметил, что четыре с половиной года боролся с симптомами, которые напоминали последствия инсульта, но на самом деле ими не являлись. «Я дошел до того, что начал шаркать ногами, как 90-летний мужчина. Я не мог говорить. Я не мог читать. Я не мог писать», — описал свое состояние звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210».

По словам Остина Грина, из-за неизвестной болезни он был прикован к постели несколько месяцев. Врачи диагностировали у него головокружения и язвенный колит, но не смогли понять истинную причину этих состояний. Постепенно, продолжил артист, он осознал, что мучительные симптомы спровоцировало внутреннее воспаление, возникшее из-за стресса и употребления глютена.