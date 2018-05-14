Самый сложный тест на перфекционизм

Наверняка вы замечали, что есть люди, которым все всегда не так. Вернее, они всегда стремятся к совершенству. Такие люди стараются делать все идеально, даже малейшее отступление от нормы (в их понимании) заставляет их страдать.

Кстати, перфекционизм, как отмечают ученые, редко затрагивает все сферы деятельности. Например, идеальный работник, в совершенстве исполняющий свои обязанности в офисе, может быть абсолютно равнодушен к бардаку в собственной квартире.

Замечали ли вы за собой признаки перфекционизма? Раздражает ли вас, например, криво уложенная плитка? Или вы даже внимания не обратите на такие мелочи? Впрочем, к чему гадать? Ответьте на вопросы этого теста и, возможно, вы узнаете о себе много нового.