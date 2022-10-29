А Вы способны на измену? Ответьте на пять простых вопросов и узнаете

Даже у тех, кто находится в длительных романтических отношениях, нет-нет да и появятся мечтания о новом знакомстве…Обычно за такие фантазии потом стыдно бывает, ведь на самом деле вы и не планировали никакой интрижки. Или подсознательно вы только и ждете возможности? Пройдите тест и узнаете, способны ли вы изменить своей второй половинке.

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Возле работы вы случайно встретили одного из своих бывших, остановитесь поболтать?

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А) Обязательно, ведь мы были когда-то так близки, приглашу еще и на чашку кофе в кафе;

Б) Поздороваюсь и пойду дальше. А потом буду удивляться, как я вообще мог(ла) иметь с ним что-то общее;

В) Не думаю, что даже поздороваюсь, это закрытая для меня глава жизни.

Ваш друг или подруга признались вам, что завели интрижку на стороне. Как отреагируете?

А) Как интересно! Спрошу все подробности такой насыщенной жизни!

Б) Посоветую быть осторожнее, на кону семья;

В) Буду возмущен ложью, как можно обманывать самого близкого человека.

Все мы иногда не до конца честны с партнером. Но до откровенной лжи дело доходит редко, как себя чувствуете в такие моменты?

А) Даже не волнуюсь, я мастерски могу играть, поэтому он (она) скорее всего не заметит, что я вру;

Б) Переживаю, что сейчас сам (сама) себя выдам, сбиваюсь и в итоге признаюсь;

В) Ненавижу врать даже по мелочам, вдруг он (она) подумает, что я могу так же солгать и про измены.

Ночью вам приснился эротический сон. И тут звонит будильник...

А) Выключу звонок и лягу дальше спать, еще немного сладких грез;

Б) Мне будет не по себе и немного стыдно перед любимым, неужели эти фантазии внутри меня?

В) В моих снах только моя «вторая половинка».

Вы полностью откровенны со своим возлюбленным?

А) Считаю, что у каждого есть право на частную жизнь, о которой сообщать; необязательно. Не стоит ограничивать друг друга рамками;

Б) Настаиваю на том, чтобы мы все друг другу рассказывали, но не всегда получается;

В) Мы обсуждаем абсолютно все и даже паролей нет на телефонах. Без секретов намного проще.

А теперь подведем итоги:

Больше ответов А. Почему бы и нет! Не факт, что вы изменяете своему мужу (жене), но вы об этом задумывались – это точно. Сама идея о том, что придется жить десятки лет с одним и тем же человеком и никакого разнообразия – вас не вдохновляет. Хотелось бы свободных отношений, жаль, что найти того, кто бы разделял ваше отношение к браку – практически невозможно. Вам по натуре сложно удерживать себя в рамках одних отношений, поэтому хранить верность – архисложная задача.

Преобладали ответы Б — значит все только в мечтах! По вашему мнению верность – это основа семейных отношений. На предательство вы неспособны, но вот пофантазировать - не против. От реальных действий удерживает любовь к супругу (супруге) и осознание того, что ваш поступок может принести боль. На работе и в общественных местах вы можете пофлиртовать, но на этом дело и закончится.