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Saint Laurent снял в фильме модель с обнаженной грудью
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Saint Laurent снял в фильме модель с обнаженной грудью 

Lenta.ru 28 сентября 2016
Французский модный дом Saint Laurent выпустил музыкальный клип, который стал частью рекламной кампании по продвижению новой коллекции одежды. Ролик опубликован на YouTube. В съемках приняла участие польская топ-модель Аня Рубик. По сюжету, она прогуливается по берегу Сены.
В ролике представлены знаковые модели из линейки весна-лето 2017. Среди них — платье, которое полностью обнажает одну грудь.
Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло. Ради сотрудничества с маркой дизайнер принял решение приостановить развитие собственного бренда.
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