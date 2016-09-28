Saint Laurent снял в фильме модель с обнаженной грудью 

Французский модный дом Saint Laurent выпустил музыкальный клип, который стал частью рекламной кампании по продвижению новой коллекции одежды. Ролик опубликован на YouTube. В съемках приняла участие польская топ-модель Аня Рубик. По сюжету, она прогуливается по берегу Сены.
В ролике представлены знаковые модели из линейки весна-лето 2017. Среди них — платье, которое полностью обнажает одну грудь.
Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло. Ради сотрудничества с маркой дизайнер принял решение приостановить развитие собственного бренда.