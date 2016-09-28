Saint Laurent снял в фильме модель с обнаженной грудью

Французский модный дом Saint Laurent выпустил музыкальный клип, который стал частью рекламной кампании по продвижению новой коллекции одежды. Ролик опубликован на YouTube. В съемках приняла участие польская топ-модель Аня Рубик. По сюжету, она прогуливается по берегу Сены.

В ролике представлены знаковые модели из линейки весна-лето 2017. Среди них — платье, которое полностью обнажает одну грудь.