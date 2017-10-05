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Land Rover с тостером и грядкой
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Land Rover с тостером и грядкой 

Lenta.ru 5 октября 2017
Компания Jaguar Land Rover оборудовала специальную версию модели Land Rover Discovery для известного телевизионного шеф-повара Джейми Оливера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.
Автомобиль оснащен мультиваркой, барбекюшницей, аппаратом по приготовлению мороженого, диспенсером для оливкового масла и маслобойкой. Тостер закреплен в центральной консоли; вертел для гриля приводится в движение двигателем. В районе задних окон организована небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.
«Я бросил Land Rover неслыханный вызов — создать уникальную кухню на колесах. В результате получился просто изумительный Discovery, сделанный специально для меня и моей семьи — нам всем он невероятно понравился», — прокомментировал новинку Оливер.
Джейми Оливер — британский шеф-повар, телеведущий и пропагандист здорового питания.
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