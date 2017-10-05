Land Rover с тостером и грядкой

Компания Jaguar Land Rover оборудовала специальную версию модели Land Rover Discovery для известного телевизионного шеф-повара Джейми Оливера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

Автомобиль оснащен мультиваркой, барбекюшницей, аппаратом по приготовлению мороженого, диспенсером для оливкового масла и маслобойкой. Тостер закреплен в центральной консоли; вертел для гриля приводится в движение двигателем. В районе задних окон организована небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.

«Я бросил Land Rover неслыханный вызов — создать уникальную кухню на колесах. В результате получился просто изумительный Discovery, сделанный специально для меня и моей семьи — нам всем он невероятно понравился», — прокомментировал новинку Оливер.

Джейми Оливер — британский шеф-повар, телеведущий и пропагандист здорового питания.