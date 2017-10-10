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5 приемов, которые помогут школьнику быстрее читать
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5 приемов, которые помогут школьнику быстрее читать 

Letidor.ru 10 октября 2017
Смотрите лайфхаки для школьников про то, как улучшить скорость чтения!
Навык чтения — один из самых важных. Начиная учиться в школе, ребенок сталкивается с необходимостью не просто ежедневно читать, а читать быстро. В начальной школе у детей регулярно проверяют так называемую технику чтения, то есть умение читать быстро, без пауз, ошибок и повторения, не разбивая слова на слоги, а самое главное — понимая прочитанное.
Ребенок, которому тяжело дается чтение в школе, тяжело даются и другие предметы. Если школьник не успевает прочитать задание одновременно со всеми, то он тратит больше сил на выполнение задания, и как следствие, быстро устает, а вскоре теряет интерес к учебе в целом.
В школе существуют нормативы по скорости чтения для разных возрастов. Первоклассник должен читать не менее 30 слов в минуту, во втором классе нижняя планка составляет 50 слов в минуту, после третьего класса нужно уметь читать более 80 слов в минуту, к окончанию начальной школы ребенок должен читать 100-120 слов в минуту, а в средней школе — 150 слов.
Оптимальная скорость чтения для ребёнка старше 10 лет должна приблизительно равняться скорости разговорной речи.
Чтение не только развивает мышление, но и повышает оперативную память, то есть способность впитывать и перерабатывать информацию. Следовательно, улучшая навыки чтения, в том числе скорость, ребенку становится легче и приятнее учиться.
Сегодня мы покажем несколько простых и интересных упражнений, которые помогут школьнику научиться читать быстро и бегло.
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