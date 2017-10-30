Парацетамол детям: применение и дозировка

В сезон простуд родителям часто приходится использовать лекарственные препараты, чтобы снизить высокую температуру у ребенка. Чаще всего для этого используют парацетамол. Светлана Валерьевна Сапунова, заведующая педиатрическим отделением сети клиник «НИАРМЕДИК», рассказала «Летидору», в каких случаях назначают это лекарство и в каких формах и дозировках его можно давать детям.

Бурное развитие фарминдустрии перенасытило и разнообразило рынок жаропонижающих препаратов. Но, несмотря на это, большинство пациентов по-прежнему доверяют эффективному и проверенному временем парацетамолу. Это лекарственное средство в ряде случаев действительно оказывается более действенным, чем его современные аналоги.

В каких случаях назначают парацетамол

Хотя парацетамол обладает незначительным противовоспалительным эффектом, его действие в основном направлено на снятие болевых синдромов и жара. Его часто применяют у детей при повышении температуры тела, ознобе, лихорадочных явлениях, при прорезывании зубов, а также при головных болях, болях в мышцах и суставах.

Значительное преимущество парацетамола в том, что он разрешен к применению у детей первого года жизни.

Формы парацетамола

Сегодня парацетамол входит в состав различных сиропов и суспензий, применяемых в качестве жаропонижающих средств у детей раннего возраста. Тем не менее, чтобы минимизировать риски для пищеварительной системы малыша,

до 3 лет все же рекомендуется принимать парацетамол в виде суппозиторий (свечек), а ближе к 5 годам — в чистом виде,

в оптимальной разовой дозе для ребенка, рассчитанной в соответствии с его весом.

В каких дозах назначают

Доза и кратность приема должны быть согласованы с лечащим врачом. Дают парацетамол не более четырех раз в сутки. Длительность приема определяется течением заболевания.

Парацетамол, как и любое жаропонижающее, следует принимать при температуре тела от 38 градусов и выше — считается, что это оптимальный температурный порог для того, чтобы дать иммунной системе самостоятельно бороться с симптомами и процессами, которые стали причиной повышения температуры тела и озноба.

Однако детский возраст — это повод отнестись с большой осторожностью к таким рекомендациям. Часто чувствительный детский организм склонен к разного рода опасным явлениям на фоне высокой температуры, самым серьезным из которых являются фебрильные судороги.

Если у ребенка в анамнезе хотя бы однократно были фебрильные судороги, то прием парацетамола показан уже при температуре 37,5 градусов.

Противопоказания

Парацетамол является одним из самых доступных и безопасных лекарственных средств, тем не менее риски при его использовании существуют. Совместимость приема парацетамола с другими препаратами следует обсудить с лечащим врачом.

Не стоит принимать его, например, вместе с антикоагулянтами — препаратами, разжижающими кровь.

Противопоказан он и при заболеваниях печени и почек.

Таким же универсальным и безопасным средством для детей при первых проявлениях простуды и повышенной температуре может быть ибупрофен.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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