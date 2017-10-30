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Российских школьников научат защищаться от троллинга
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Российских школьников научат защищаться от троллинга 

Lenta.ru 30 октября 2017
Фото: Lenta.ru
В российских школах пройдет единый урок безопасности, посвященный кибербуллингу и мошенничеству в интернете. Об этом в понедельник, 30 октября, со ссылкой на члена комитета Совета Федерации Людмилу Бокову сообщает ТАСС.
В рамках мероприятия, организованного Советом Федерации, Минкомсвязью, МВД, Роскомнадзором и Минобрнауки, российским школьникам расскажут о защите персональных данных, фишинге и преступных сообществах в социальных сетях. Также их научат совершать покупки в онлайн-магазинах и анализировать достоверность информации в интернете.
Как отмечает Бокова, урок пройдет 30 октября. «Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи. В этом году наша главная цель — повышение качества единого урока, а также помощь образовательным организациям в выстраивании системной работы по обучению школьников кибербезопасности», — заявила она.
Член комитета Совета Федерации отметила, что особое внимание на уроке будет уделено массовому троллингу в соцсетях, который может нанести серьезный урон неокрепшей детской психике.
Бокова добавила, что единые уроки безопасности проводятся с 2014 года. В прошлом году участниками мероприятия стали 12,4 миллиона школьников.
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