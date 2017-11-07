ОРЗ и ОРВИ: игра словами или скрытый смысл?

Медицинская терминология плотно вошла в нашу жизнь с рекламой на телевидение и в СМИ, с интервью представителей здравоохранения и многочисленными научно-популярными статьями. Но то, что кажется азбукой для врача после многолетнего обучения, иногда остается абракадаброй для среднестатистического человека. Яркий пример тому — ОРЗ и ОРВИ.

Зачем столько слов? Это одно и то же или разные вещи? Грипп — это ОРЗ, ОРВИ или он вообще сам по себе? MedAboutMe выяснял нюансы терминологии российских врачей.

Что входит и что не входит в ОРЗ

Под термином ОРЗ (острые респираторные заболевания) понимается обширная группа инфекций, вызываемых разными возбудителями. Что же позволяет объединить их в одну группу?

Все они поражают дыхательные пути: от носовой полости до нижних отделов легких — в этом заключается первая причина объединения таких разных инфекционных патологий. Речь идет только об инфекциях — и это вторая причина. То есть, в группу ОРЗ не входят аллергии, химические поражения дыхательных путей, травмы и инородные тела. Все они являются острыми инфекциями, то есть вдруг заболел, поболел и выздоровел — и это третья причина их обособления. О хронических ОРЗ говорят, когда они следуют одно за другим, но не когда одно заболевание длится долго. Их симптомы схожи, но не характерны — четвертый показатель, по которому определяются ОРЗ. Поэтому в группу ОРЗ не входят такие специфические по симптомам инфекционные острые заболевания дыхательных путей, как скарлатина, дифтерия, коклюш и др.

Один термин позволяет отсеять сразу большое количество заболеваний. В результате, например, сразу понятно, что речь идет об инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем (в основном, контактно-бытовой путь тоже никто не отменял). Также ясно, чего ожидать от такой инфекции — например, сыпь будет нехарактерным для ОРЗ симптомом и, с высокой долей вероятности, будет означать, что у человека уже не ОРЗ (или не только оно), а какое-то другое заболевание, а вот кашель и сопли при ОРЗ — практически гарантированы.

За пределами России, в некоторых странах термин ОРЗ нередко используется с уточнением: ОРЗ с поражением нижних дыхательных путей или ОРЗ с поражением верхних дыхательных путей.

Термин ОРЗ неудобен тем, что его все равно надо расшифровывать. В зависимости от того, какая часть дыхательных путей подверглась атаке болезнетворных микроорганизмов, выделяют бронхит, фарингит, отит и др. Также из этого термина неясно, какая именно инфекция поразила человека: вирусная или бактериальная. И на этом месте возникает возможность уточнить диагноз, использовав термин ОРВИ.

ОРВИ как часть ОРЗ

По оценкам врачей, подавляющая часть ОРЗ — до 90% — это острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Именно разнообразные риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ), вирусы парагриппа и, конечно, гриппа являются причиной наших сезонных и внесезонных простуд. А простуды, как известно — это группа самых частых заболеваний из существующих инфекционных патологий. Неудивительно, что ОРВИ — один из самых популярных диагнозов, особенно в эпидемическом сезоне.

Проявления этих инфекций очень схожи. Определить, какой именно вирус поразил человека, конечно, можно. Но анализы недешевы, а лечатся все простудные вирусные инфекции одинаково. Так что, по большому счету, все равно: риновирус, РСВ или аденовирус стал причиной кашля, соплей, температуры и общего недомогания. В данном случае важно, что по всем признакам — это именно ОРВИ, а не бактериальная инфекция. А это значит, что антибиотики применять не нужно, и более того — даже вредно.

Обычно ОРВИ без осложнений полностью проходят самостоятельно за 5-7 дней. Полоскание горла и промывание носа слабосолевым раствором, обильное питье, постельный режим, контроль за температурой и применение жаропонижающих только при повышении до 39°С — в подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы болезнь прошла сама собой, не вызвав осложнений.

Грипп как часть ОРВИ

Грипп — это тоже острое респираторное заболевание (ОРЗ) и острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Но грипп стоит особняком, по нему ведется отдельная статистика, и врач, считающий, что у пациента грипп, запишет в его карту именно «грипп», а не ОРВИ или ОРЗ.

Такое особое внимание связано с повышенной опасностью вируса гриппа как для отдельных представителей Homo sapiens, так и для всего человечества в целом. Вирус более непредсказуем, часто мутирует, его штаммы множатся с каждым годом, а кроме того, грипп гораздо чаще вызывает осложнения. И если в случае обычных простудных вирусов под осложнением в подавляющем большинстве случаев понимается присоединение бактериальной инфекции, то вирус гриппа и сам способен натворить немало дел и причинить значительные неприятности.

Даже вакцинация против гриппа, как известно — не панацея, так как защищает от части штаммов и должна ежегодно обновляться, в соответствии с тем, какой из них будет представлять наибольшую угрозу в предстоящем эпидемическом сезоне.

Антибиотики и нюансы терминологии

Все эти «игры с терминами» приобретают особый смысл, если речь идет о назначении антибиотиков. Существование бактериальных ОРЗ никто не отменял. И они схожи по своим проявлениям с острыми вирусными инфекциями дыхательных путей. При этом они опаснее ОРВИ, так как чаще приводят к осложнениям и довольно тяжелым. Отсюда желание некоторых врачей перестраховаться и назначить антибиотики, если хоть какие-то признаки, по их мнению, указывают на то, что речь идет о бактериальной инфекции, а не об ОРВИ.

Это опасная стратегия по следующей причине. Организм сражается с вирусом. Если на этом фоне воздействовать на него антибиотиками для борьбы с бактериями, обитающими в дыхательных путях, то нормальная бактериальная флора (и вредная, и полезная) будет уничтожена. К выздоровлению это не приведет, потому что причина болезни — вирус. Но на фоне ослабленной иммунной системы на место уничтоженных бактерий дыхательных путей придут другие микроорганизмы — чаще всего, это обитатели кишечника. А это приведет к развитию осложнений.

Среди других побочных действий антибиотиков, принимаемых при ОРВИ — появление сыпи и развитие аллергических реакций. Ученые указывают, что при бактериальной инфекции в организме наблюдается выброс соединений-медиаторов (например, ЦАМФ — циклического аденозинмонофосфата), которые блокируют развитие аллергических реакций. Но при ОРВИ этого не происходит, что может стать причиной чрезмерной реакции иммунной системы на введение антибактериальных препаратов и изменение состава микрофлоры.

Ученые также указывают, что особенно опасно бесконтрольное назначение антибиотиков при ОРВИ в младенческом возрасте. В этот период идет становление иммунной системы. По данным американских исследователей, контакт с респираторными инфекциями сдерживает развитие аллергии в первые месяцы жизни. При этом происходит стимуляция иммунного ответа. Бесконтрольное, необоснованное применение антибиотиков ее подавляет и повышает угрозу развития аллергии в будущем.

Наконец, угроза появления бактерий, резистентных к антибиотикам, значительно возрастает, если применять такие сильные лекарства без повода, при обычных ОРВИ. И никакая подстраховка от присоединения бактериальной инфекции не компенсирует риски заселения организма бактериями, против которых может вообще не оказаться лекарства.

Выводы