Вопрос-ответ: как подобрать очки или линзы ребёнку?

Современного ребёнка почти круглосуточно окружают гаджеты: смартфоны, компьютеры, игровые консоли. И это сказывается на его зрении. Несформировавшиеся глазки ребёнка очень чувствительны к нагрузкам, а также к малейшим нюансам в подборе очков или контактных линз. Как правильно подобрать корректирующие средства, чтобы зрение восстановилось, а не ухудшилось, рассказывает Полина Костарева, врач-офтальмолог медицинского центра «Мира».

— Подбор корректирующих средств для ребёнка стоит начать с визита к офтальмологу. Сначала необходимо определить причины снижения зрения, и после постановки диагноза, доктор примет решение о необходимости оптической коррекции. Затем врач вместе с родителями, учитывая возраст, образ жизни и желание самого ребёнка, определяет, какой вид коррекции (очки или линзы) лучше выбрать.

Очки или линзы?

У каждого из этих корректирующих средств есть свои преимущества и недостатки, которые родителям необходимо учитывать.

Очки ребёнок может носить с самого раннего возраста, независимо от состояния здоровья, за ними легко ухаживать. Отдавать предпочтение лучше оправам из полимеров — они не сломаются и не деформируются, а также не травмируют ребёнка при случайном падении. Малышам до года подбирают мягкие монолитные оправы, а детям постарше — разъёмные, на специальных флексовых шарнирах. Также важно помнить, что дети растут быстро, а потому менять очки нужно регулярно. Раз в полгода врач должен проверять не только зрение малыша, но и не «вырос» ли он из очков.

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Контактные линзы детям подбирают с 8-летнего возраста, но при условии, что ребёнок сможет самостоятельно за ними ухаживать, снимать вечером и надевать утром. Чтобы избавить его (да и себя) от лишних хлопот, можно приобрести одноразовые линзы — их не нужно хранить ночью, а значит, меньше вероятность развести микробы. Кроме того, важно помнить, что линзы противопоказаны при воспалительных заболеваниях глаза и его придаточного аппарата, при острых респираторных и вирусных заболеваниях. На такой случай стоит иметь запасную пару очков, которая позволит переждать болезнь.