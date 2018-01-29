Вечерняя укладка за 5 минут

За несколько минут можно переделать много дел, если только речь не идёт об укладке. Когда до свидания, визита гостей или поездки в театр остаётся только 5 минут, то, кажется, с волосами уже ничего нельзя сделать.

Если вы регулярно попадаете в такие ситуации, то стоит поучиться у профессионалов, которые буквально за секунды сооружают на головах моделей шедевры. Итак, подготовьте щипцы для волос, пару резинок, расчёску с частыми зубьями и несколько шпилек — для этой укладки вам больше ничего не понадобится.

А теперь засекайте время и приступайте к работе, повторяя движения героини ролика. Всего лишь через 5 минут вы будете выглядеть, как королева.