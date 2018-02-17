Макияж в стиле Rock-n-Roll

Насыщенная чёрная подводка, контрастные цвета, нарочитая небрежность в растушёвке — такой макияж предпочитали рокерши, которыми все так восхищались в конце девяностых.

Постепенно сценический мейк-ап вышел из тусовочной среды и стал модным трендом, так что теперь девушки не только любуются кумирами, но и примеряют их стиль на себя.

Рок-н-ролльный макияж не подойдёт для офиса или обеда в компании родственников, но на девичнике, вечеринке в клубе или концерте любимой группы он любую красотку сделает звездой. И не забудьте — главный акцент надо делать на губы с помощью драматично-тёмной помады.