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Макияж в стиле Rock-n-Roll
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Макияж в стиле Rock-n-Roll 

Рамблер 17 февраля 2018
Насыщенная чёрная подводка, контрастные цвета, нарочитая небрежность в растушёвке — такой макияж предпочитали рокерши, которыми все так восхищались в конце девяностых.
Постепенно сценический мейк-ап вышел из тусовочной среды и стал модным трендом, так что теперь девушки не только любуются кумирами, но и примеряют их стиль на себя.
Рок-н-ролльный макияж не подойдёт для офиса или обеда в компании родственников, но на девичнике, вечеринке в клубе или концерте любимой группы он любую красотку сделает звездой. И не забудьте — главный акцент надо делать на губы с помощью драматично-тёмной помады.
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