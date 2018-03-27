Галина Юдашкина воссоединилась с мужем перед рождением второго ребенка

Осенью прошлого года стало известно, что Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. Напомним, что у влюбленных уже подрастает сын Анатолий, который родился в апреле 2016 года.

За несколько месяцев до родов Галина улетела в США. Именно там родился ее первенец, а теперь в скором времени на свет появится и второй ребенок. Все это время перед родами Галина отдыхала и проводила время с сыном Анатолием. Чуть позже к Юдашкиной присоединилась ее мама Марина, которая поддерживает дочь и помогает готовиться к родам.

На днях в США наконец прилетел и супруг Галины Петр Максаков. Как и в прошлый раз, мужчина приехал в другую страну буквально за несколько дней до родов. Можно сделать вывод, что второй малыш Галины и Петра родится буквально со дня на день.