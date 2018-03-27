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Галина Юдашкина воссоединилась с мужем
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Галина Юдашкина воссоединилась с мужем перед рождением второго ребенка 

Teleprogramma.pro 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
Осенью прошлого года стало известно, что Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. Напомним, что у влюбленных уже подрастает сын Анатолий, который родился в апреле 2016 года.
За несколько месяцев до родов Галина улетела в США. Именно там родился ее первенец, а теперь в скором времени на свет появится и второй ребенок. Все это время перед родами Галина отдыхала и проводила время с сыном Анатолием. Чуть позже к Юдашкиной присоединилась ее мама Марина, которая поддерживает дочь и помогает готовиться к родам.
На днях в США наконец прилетел и супруг Галины Петр Максаков. Как и в прошлый раз, мужчина приехал в другую страну буквально за несколько дней до родов. Можно сделать вывод, что второй малыш Галины и Петра родится буквально со дня на день.
Отметим, что в феврале Юдашкина сообщила поклонникам, что приняла решение отдать старшего сына в детский сад. Анатолию понравилось проводить несколько часов в день в детском саду с другими детьми, а Галина считает, что общение со сверстниками пойдет мальчику только на пользу.
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