Какие звезды шокируют видом без макияжа

О волшебной силе макияжа наслышаны все. С помощью грамотного мейк-апа можно слегка скорректировать черты лица, а можно полностью измениться. Этим постоянно пользуются знаменитости, которые предстают на сцене и на киноэкране в разных образах. Но каково же истинное лицо обворожительных актрис? Как выглядят звёзды, отказавшись от грима?

1. Лана Дель Рей . Певица отмечает, что ей не требуется сложный мейк-ап, чтобы выглядеть хорошо. И фотографии это подтверждают: без ярких теней и помады Лана смотрится симпатично и молодо.

2. Памела Андерсон , не сходившая с экранов и страниц журналов в девяностые, сейчас изменилась. Но причина не только во взрослении, но и во множестве пластических операций. Похоже, ей макияж всё-таки нужен, без него она не так эффектна.

3. Дженнифер Лопез , успевающая сниматься в кино, петь, продюсировать, работать дизайнером, не злоупотребляет пластикой. Но это не мешает ей сохранять молодость: на фотографиях без макияжа, которые она регулярно выкладывает в соцсетях, Джей Ло похожа на студентку.

4. Кэмерон Диаз всегда была противницей хирургического изменения внешности. Вероятно, Кэмерон слегка лукавит, ведь она делала ринопластику, хотя и оправдывалась тем, что операции нужны ей из-за переломов. Улыбчивая Диаз выглядит на свой возраст, но от этого она не менее прекрасна.