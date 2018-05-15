Какие звезды шокируют видом без макияжа 

О волшебной силе макияжа наслышаны все. С помощью грамотного мейк-апа можно слегка скорректировать черты лица, а можно полностью измениться. Этим постоянно пользуются знаменитости, которые предстают на сцене и на киноэкране в разных образах. Но каково же истинное лицо обворожительных актрис? Как выглядят звёзды, отказавшись от грима?
1. Лана Дель Рей. Певица отмечает, что ей не требуется сложный мейк-ап, чтобы выглядеть хорошо. И фотографии это подтверждают: без ярких теней и помады Лана смотрится симпатично и молодо.
2. Памела Андерсон, не сходившая с экранов и страниц журналов в девяностые, сейчас изменилась. Но причина не только во взрослении, но и во множестве пластических операций. Похоже, ей макияж всё-таки нужен, без него она не так эффектна.
3. Дженнифер Лопез, успевающая сниматься в кино, петь, продюсировать, работать дизайнером, не злоупотребляет пластикой. Но это не мешает ей сохранять молодость: на фотографиях без макияжа, которые она регулярно выкладывает в соцсетях, Джей Ло похожа на студентку.
4. Кэмерон Диаз всегда была противницей хирургического изменения внешности. Вероятно, Кэмерон слегка лукавит, ведь она делала ринопластику, хотя и оправдывалась тем, что операции нужны ей из-за переломов. Улыбчивая Диаз выглядит на свой возраст, но от этого она не менее прекрасна.
5. Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва время от времени показывает подписчикам в соцсети портреты без косметики. Конечно, они разительно отличаются от тех, что делают фотографы во время официальных торжеств, но надо отдать должное Пугачёвой — она неплохо себя сохранила.