Звезды, которые застряли в образе

По-настоящему талантливые артисты способны перевоплощаться на экране, создавая образы разные и запоминающиеся. Но есть актёры, которые буквально застряли в одном амплуа и из фильма в фильм появляются в одном и том же образе.

1. Стивен Сигал перепробовал себя в массе областей: он не только играл в кино, но и писал сценарии, ставил фильмы, был продюсером, исполнял песни, играл на гитаре и занимался боевыми искусствами. Но в кино он всегда остаётся немногословным героем, стоящим за справедливость и наказывающим злодеев.

2. Зак Эфрон навсегда застрял в амплуа очаровательного красавчика, в котором он выступал в начале карьеры. Несмотря на то, что актёру уже 30 лет, он всё так появляется на экране в ролях самоуверенных смазливых мажоров.

3. Джейсон Стэтхэм дебютировал в боевике Гая Ричи «Карта, деньги, два ствола». С тех пор вышла пара десятков картин с его участием, но во всех лентах Джейсон одинаков: суровый, сильный, бесстрашный, не способный улыбаться, зато умеющий вовремя ударить противника.