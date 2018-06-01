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Звезды, которые застряли в образе
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Звезды, которые застряли в образе 

Рамблер 22 минуты назад
По-настоящему талантливые артисты способны перевоплощаться на экране, создавая образы разные и запоминающиеся. Но есть актёры, которые буквально застряли в одном амплуа и из фильма в фильм появляются в одном и том же образе.
1. Стивен Сигал перепробовал себя в массе областей: он не только играл в кино, но и писал сценарии, ставил фильмы, был продюсером, исполнял песни, играл на гитаре и занимался боевыми искусствами. Но в кино он всегда остаётся немногословным героем, стоящим за справедливость и наказывающим злодеев.
2. Зак Эфрон навсегда застрял в амплуа очаровательного красавчика, в котором он выступал в начале карьеры. Несмотря на то, что актёру уже 30 лет, он всё так появляется на экране в ролях самоуверенных смазливых мажоров.
3. Джейсон Стэтхэм дебютировал в боевике Гая Ричи «Карта, деньги, два ствола». С тех пор вышла пара десятков картин с его участием, но во всех лентах Джейсон одинаков: суровый, сильный, бесстрашный, не способный улыбаться, зато умеющий вовремя ударить противника.
4. Джеки Чан, улыбчивый и милый, ловкий и прыткий, хитрый и пронырливый. Разве кто-то способен противостоять обаянию Джеки Чана? Актёр известен любовью к трюкам и без устали рискует на съёмках, но давайте согласимся, что почти все фильмы с его участием — это кальки друг с друга.
Женский форум
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