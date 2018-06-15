Любовницы, которые стали женами

Звёздная жизнь — это не только слава, высокие гонорары и постоянные тусовки. Это ещё и неприятности в личной жизни, измены и расставания. Иногда браки знаменитостей распадаются по взаимному согласию, в других случаях виной становится любовь на стороне. Этим женщинам удалось не только увести мужчин из их семей, но и стать законными жёнами.

1. Шоумен Гарик Харламов был женат, когда встретил актрису Кристину Асмус . Сначала молодые люди просто обменивались сообщениями, потом перешли к более тесному общению. С 2013 года Харламов и Асмус в браке, у пары растёт дочь.

2. Валерий Меладзе слыл примерным семьянином, в браке у него родилось три дочери. В 2002 году певец встретил Альбину Джанабаеву , с которой у него начался тайный роман. У пары даже родился сын, но Валерий ушёл из первой семьи только в 2009 году. Тогда же он женился на Альбине, которая вскоре родила ему второго сына.

3. Также верным мужем и отличным отцом был старший брат Валерия Константин. Они познакомились в 2002 году. Тогда Константин жил с женой и тремя детьми, а Вера в 2006 году вышла замуж за бизнесмена. В этом браке у неё родилась дочь, но в 2012 году супруги расстались. Через год распался и брак Меладзе. Все годы, начиная с 2002, Брежнева и Меладзе тесно общались, уверяя всех, что у них дружеские и рабочие отношения. В 2015 году пара официально зарегистрировала брак.