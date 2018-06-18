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Звезды без макияжа: кто хуже
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Звезды без макияжа: кто хуже 

Рамблер 31 минуту назад
Наши любимых актёров мы всегда видим с идеальной укладкой и профессиональным макияжем. Но узнаем ли мы их, если встретимся этих красоток в расслабленном состоянии?
1. Дженнифер Лопес выглядит поистине роскошно на сцене. Она умеет подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки, когда предстаёт перед публикой. Впрочем, и в обычной жизни 48-летняя знаменитость выглядит вполне прилично и даст фору многим более молодым коллегам.
2. Милла Йовович обладает эффектной и яркой внешностью, её сложно не заметить на фоне других звёзд. А вот без макияжа она выглядит даже моложе своих 42 лет и походит на начинающую актрису.
3. Бритни Спирс на сцене — настоящая гламурная красотка: белокурые локоны, фарфоровая кожа, точеная фигура. Увы, те, кто встречают Бритни на улице, разочаровываются: у певицы на самом деле вполне заурядная внешность. К 36 годам она пережила много неприятностей, что сказалось на внешнем виде.
4. Дженнифер Энистон считают символом молодости. 49-летняя актриса умудряется противостоять возрасту и сохранять цветущий вид.
5. Кэмерон Диаз — одна из тех актрис, кто не стесняется старения. В 45 лет она без боязни фотографируется без макияжа и не скрывает морщин.
Женский форум
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