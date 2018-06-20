Кого считают звездами со странностями

У каждого из нас есть черты, которые окружающие находят странными. Знаменитые люди тоже обладают качествами, которые не все понимают. Как вы считаете, можно ли назвать этих звёзд странными?

1. Сара Джессика Паркер днями напролёт вяжет и потом с удовольствием ходит по улицам в вещах, связанных собственноручно.

2. Николь Кидман считает себя экстремалкой и любит прыгать с парашютом.

3. Том Хэнкс собирает раритетные печатные машинки. Он уже приобрел около 300 штук и готов отдавать нескромные суммы за новые экземпляры для коллекции.

4. Род Стюарт без ума от железных дорог. Третий этаж дома в Беверли-Хиллз он превратил в музей, где воссоздан Чикаго тридцатых годов с железными дорогами.

5. Анджелина Джоли с 12 лет коллекционирует ножи, отдавая предпочтения средневековым клинкам.

6. Леонардо Ди Каприо обожает играть в покер на деньги и не отказывается от игр во время съёмок и в благотворительных поездках.

7. Скарлетт Йоханссон — заядлая курильщица. Он курит так много, что на неё даже как-то пожаловались.

8. Элтон Джон — фанат очков. У него целая коллекция из 20 000 очков, за что Элтон получил звание лучшего очкарика Соединённого королевства.

9. Дэвид Бекхэм никак не отучится грызть ногти. Как правило, он делает это скрытно, но в минуты сильного волнения может предаться порочной привычке и на публике.