Странные продукты, которых у нас нет

Путешествуя по другим странам, мы узнаём новые истории, знакомимся с новыми традициями и, конечно, дегустируем новые продукты, которых никогда не видели дома. А любите ли вы делать открытия в заграничных супермаркетах и попадались ли вам такие находки?

1. В японских магазинах можно купить газированные напитки с самыми разными вкусами, например, со вкусом ледяного огурца, солёного арбуза или йогурта.

2. В Дании можно купить газировку со вкусом шампанского. Она не содержит алкоголь, так что пить её можно всем. Если же всё-таки хочется вкусить игристого вина, то стоит выбрать мороженое с содержанием шампанского.

3. Шотландия — одна из претенденток на звание родины виски. Здесь напиток представлен повсеместно и, видимо, даже в интимной ситуации не все готовы от него отказаться. Для таких ценителей были разработаны презервативы с ароматом виски.

4. Во Франции продают каштановую пасту, которая создаётся из распаренных каштанов, сахара и ванили.

5. В Великобритании предлагают чипсы с удивительными вкусами. Конечно, здесь есть и классические варианты вроде чипсов со вкусом сыра, перца или цыплёнка, но при желании можно полакомиться чипсами со вкусом завтрака или винного уксуса.