Некрасивые мужья звездных красоток

Признанные красавицы кинематографа могут выбрать в мужья мужчин с идеальной внешностью, но далеко не всегда они отдают предпочтение классическим красавцам. Некоторые звёзды счастливы рядом с супругами с непримечательной внешностью и не собираются их менять на обольстительных юношей.

1. Фотомодель Полина Поризкова в 1995 году вышла замуж за музыканта Рика Оказек , которого сложно назвать красавцем. Пара прожила 28 лет, воспитав двух детей.

2. Актриса Сальма Хайек неоднократно получала звание самой красивой женщины. Жгучая мексиканка даже в 50 лет выглядит эталоном красоты. Вот уже почти десять лет она замужем за миллионером Франсуа-Анри Пино, который не отличается особой привлекательностью.

3. Фотомодель Хайди Клум и певец Сил прожили вместе семь лет. Пару называли «Красавица и Чудовище»: белокурая, с идеальной фигурой Хайди и темнокожий Сил с лицом, покрытыми шрамами, и впрямь смотрелись противоположностями. Однако в паре всегда царила гармония, подтверждением чему стали трое малышей.