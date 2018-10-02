Все женщины «высокого блондина в черном ботинке» 

Знаменитому французскому комику Пьеру Ришару несколько недель назад исполнилось 84 года. Однако актёр по-прежнему полон сил и снимается в кино. С 1986 года он увлекается виноделием и создаёт неплохие вина, пользующиеся спросом. На экране Пьер появился ещё в 1962 году, а 1970 пересел в режиссёрское кресло и снял комедию «Рассеянный». Она стала началом фееричной карьеры артиста, который несколько десятков лет был одним из символов Франции в нашей стране.
Кстати, в молодости Пьер Ришар был влюблён в красавицу Марину Влади, но не решился ей признаться в чувствах. Стеснительный молодой человек вообще был скован в общении с девушками, и лишь после своего дебюта в кино научился вести себя более раскрепощённо. А вот женился артист впервые в 36 лет, его супругой стала балерина Даниэль Минаццоли. В этом браке у Ришара появилась два сына, оба они впоследствии стали музыкантами, но в 1982 году семья перестала существовать. После развода артист несколько раз появлялся на публике с молодой актрисой Мюриэль Дюбрюль, но об их романе нет почти никаких подробностей. Следующей спутницей Ришара стала марокканка Айша. Девушка была на 34 года моложе Пьера, и долго возле него не продержалась. Второй супругой сам Пьер называет Сейлу Ласерду, фотомодель из Бразилии. Встретились супруги ещё в девяностых, и разница в 30 лет их не смутила. Ришар обожает жену и не перестаёт ею восхищаться.