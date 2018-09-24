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Почему витамины так и не стали панацеей
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Почему витамины так и не стали панацеей 

Рамблер 1 час назад
Цинга несколько веков напастью для моряков. В долгих путешествиях мореплаватели вдруг ощущали слабость, их дёсны начинали кровоточить, а зубы активно выпадали. Было замечено, что у тех, кто бороздит северные моря, цинга встречается гораздо чаще, чем у тех, кто уходит в плаванья в моря южные. Методом проб и ошибок выяснили, что симптомы цинги пропадают, если матросы употребляют в пищу цитрусовые. Именно так впервые люди поняли, что нехватка того или иного витамина может негативно сказаться на здоровье, ведь в цитрусовых велико содержание витамина С, недостаток которого и вызывает цингу.
Жизненный опыт человечества подсказал и лечение другой болезни — рахита. Дети, которые проводили время на солнце, пили много молока и ели молочные продукты, получали рыбий жир, крайне страдали рахитом. Таким образом действовал витамин Д, защищающий от рахита.
В конце девятнадцатого-начале двадцатого века витамины стали одной из самых популярных медицинских тем. Врачи открыли новые витамины, научились синтезировать их в лабораториях, обнаружили недуги, возникающие из-за недостатка витаминов. Витаминные добавки вошли в обиход, сейчас редкий человек не пьёт витамины хотя бы временами. Но почему это не избавило нас от болезней и не продлило жизнь? Ответ ищите в видеосюжете.
Женский форум
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