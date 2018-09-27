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Певицы, которыми восторгались в нулевые
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Певицы, которыми восторгались в нулевые 

Рамблер 2 часа назад
В двухтысячные на нашем телевидении появилось много различных шоу, в которых начинающие исполнители становились звёздами. После них публика узнала и полюбила музыкантов, которые прежде были в тени. Кто из них остался любимцем слушателей, а кто снова скрылся?
1. Саша Project, 32 года. Настоящее имя певицы — Оксана Кабунина. В начале века её песни активно крутились на радио, а сама она была на виду. После рождения дочери у певицы возникли небольшие проблемы с дыханием. Их решить помогла пластическая операция. Но Оксане понравилось и изменение внешности, так что за первой операцией последовала вторая, а потом ещё одна. Сегодня исполнительница просто неузнаваема, хотя продолжает выступать.
2. Ирина Дубцова, 36 лет. Ирина была солисткой группы «Девочки», а потом приняла участие в «Фабрики звёзд-4» и победила, после чего стала звездой. Она по-прежнему пишет музыку, записывает альбомы и участвует в телепроектах. У Дубцовой есть от первого брака.
3. Валентина Рубцова, 40 лет. Валентина тоже была участницей группы «Девочки», но после забросила певческую карьеру и переориентировалась на кинокарьеру. В этом Рубцова действительно преуспела: сериалы, в которых она снимается, идут не первый сезон и собирают огромную аудиторию. Актриса замужем и воспитывает дочь.
Куда уехала Алекса, чем занимается Саша Зверева из группы Demo, сколько детей воспитывает певица МакSим, чего достигла Юлия Савичева, как прославилась Рита Дакота, какую карьеру предпочла Алсу, куда пропала Акула — обо всех этих певицах смотрите рассказ в видео.
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