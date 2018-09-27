Певицы, которыми восторгались в нулевые

В двухтысячные на нашем телевидении появилось много различных шоу, в которых начинающие исполнители становились звёздами. После них публика узнала и полюбила музыкантов, которые прежде были в тени. Кто из них остался любимцем слушателей, а кто снова скрылся?

1. Саша Project, 32 года. Настоящее имя певицы — Оксана Кабунина. В начале века её песни активно крутились на радио, а сама она была на виду. После рождения дочери у певицы возникли небольшие проблемы с дыханием. Их решить помогла пластическая операция. Но Оксане понравилось и изменение внешности, так что за первой операцией последовала вторая, а потом ещё одна. Сегодня исполнительница просто неузнаваема, хотя продолжает выступать.

2. Ирина Дубцова , 36 лет. Ирина была солисткой группы «Девочки», а потом приняла участие в «Фабрики звёзд-4» и победила, после чего стала звездой. Она по-прежнему пишет музыку, записывает альбомы и участвует в телепроектах. У Дубцовой есть от первого брака.