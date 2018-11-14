Служебные романы советских кинозвезд

Творческие люди отличаются особой эмоциональностью, в них бушуют эмоции и страсти, они мечутся между приземлённым и заоблачным. Возможно, именно по этой причине среди людей искусства так часты любовные приключения, адюльтеры, интриги. Ну а служебные романы, кажется, вообще стали неотъемлемой частью съёмочного процесса и театральных репетиций.

1. Инна Ульянова Борис Голдаев . Актёры познакомились в Театре на Таганке и через пару лет отношений стали мужем и женой. Однако брак продержался недолго, причиной стал деспотичный характер Инны Ивановны и её нескончаемая ревность.