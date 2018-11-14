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Служебные романы советских кинозвезд
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Служебные романы советских кинозвезд 

Рамблер 4 часа назад
Творческие люди отличаются особой эмоциональностью, в них бушуют эмоции и страсти, они мечутся между приземлённым и заоблачным. Возможно, именно по этой причине среди людей искусства так часты любовные приключения, адюльтеры, интриги. Ну а служебные романы, кажется, вообще стали неотъемлемой частью съёмочного процесса и театральных репетиций.
1. Инна Ульянова и Борис Голдаев. Актёры познакомились в Театре на Таганке и через пару лет отношений стали мужем и женой. Однако брак продержался недолго, причиной стал деспотичный характер Инны Ивановны и её нескончаемая ревность.
2. Людмила Целиковская и Михаил Жаров. Михаил Иванович, опытный и популярный артист, влюбился в начинающую актрису Людмилу Целиковскую на съёмках фильма «Воздушный извозчик» в 1943 году. Возлюбленная была почти вдове моложе Жарова, но ни его, ни её это не остановило. Пара поженилась, но через пять лет распалась.
3. Ростислав Плятт и Вера Марецкая. Ростислав Янович и Вера Петровна долгие годы проработали бок о бок на сцене Театра имени Моссовета. Коллеги знали, что Плятт влюблён в Марецкую и она отвечала ему взаимностью, однако не могла оставить супруга, режиссёра Юрия Завадского.
Как сошлись актриса Светлана Крючкова и оператор Юрий Векслер, артисты Тамара Носова и Николай Засеев, узнайте из ролика.
Женский форум
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