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Секреты успеха и обаяния Жаклин Кеннеди 

FashionTime 4 часа назад
Секреты успеха и обаяния Жаклин Кеннеди
Фото: FashionTime
Автор: Ляззат Хамидуллина
Какие качества сделали Жаклин Кеннеди ключевой фигурой мира моды и истории Белого дома? Первую леди страны 1960-х и сегодняшнюю именинницу учителя в школе прозвали «чертенком». И не случайно, ведь она была смышленей сверстников, а мощная харизма выделяла ее из толпы. Даже если бы она не стала женой президента, то построила бы блестяющую карьеру актрисы или журналистки.
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Публикация от Jackie Kennedy (@jackiekennedyonassis) 21 Окт 2012 в 8:10 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 3 Июл 2017 в 6:40 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 13 Апр 2014 в 9:34 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 20 Мар 2014 в 1:20 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 10 Янв 2015 в 7:46 PST Книг о великой женщине — множество. Но в той, которую она написала лично, Джеки поведала о своих первых шагах на профессиональном поприще. После выхода на Нью-Йоркскую сцену в юношестве она получила награду «Дебютантка года» от местного таблоида, а в студенческие годы ее выбрали из тысячи и она год стажировалась в Vogue. Но заветная статуэтка Emmy досталась ей уже после переезда в Белый дом. Поводом стал документальной фильм о его интерьере, дизайнером которого выступила Жаклин лично.
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Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 30 Ноя 2014 в 2:11 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 20 Мар 2014 в 2:10 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 30 Янв 2015 в 7:10 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 28 Ноя 2015 в 7:14 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 10 Май 2015 в 11:17 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 20 Ноя 2017 в 3:32 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 15 Июл 2015 в 2:29 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 1 Июн 2015 в 4:59 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от 𝓙𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝓑𝒐𝒖𝒗𝒊𝒆𝒓 𝓚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 (@mrsjackiekennedy) 26 Янв 2015 в 6:31 PST
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