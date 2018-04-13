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Как немка стала африканкой с 19-м размером груди
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Как немка стала африканкой с 19-м размером груди 

Рамблер 1 час назад
Мартина даже уверена, что один из ее будущих детей обязательно будет «черным, как африканец».
1/6  Бывшая стюардесса по имени Мартина прославилась тем, что стала обладательницей груди 19-го размера. На операции по увеличению бюста девушка потратила порядка 100 000 долларов, и сегодня ее грудь считается самой большой в Европе.
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2/6  Мартина родилась в Германии и от природы светлокожая блондинка. Многие знают ее под псевдонимом Мартина Биг.
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3/6  В один прекрасный день модель решила сменить расу и стать «настоящей африканской женщиной», что Мартина и исполнила.
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4/6  Она прошла процедуры по впрыскиванию меланина в кожу, после чего и впрямь стала темнокожей.
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5/6  После девушка вместе с женихом Майклом отправилась в Кению, чтобы завершить свое превращение в африканку. Там она повстречала местного пастора, который дал ей новое имя на суахили Malaika Kubwa. Это имя переводится, как «большой ангел».
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6/6  Девушка признается, что была очень удивлена тем, как много людей знают ее в Африке. Местные жители постоянно останавливают ее на улице, чтобы сделать с Мартиной селфи. Девушка считает, что день ото дня она все больше становится африканкой.
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Сначала простая немка с третьим размером груди решила стать обладательницей самого большого бюста, а потом и вовсе сменила расу, после чего отправилась в Африку, чтобы местный народ ее принял за свою. Мартина даже уверена, что один из ее будущих детей обязательно будет «черным, как африканец».
Кроме цвета кожи девушка также изменила и цвет волос. В ее дальнейшие планы входят ринопластика (чтобы нос был более похож на африканский) и импланты, которые она хочет вставить в ягодицы, по полтора килограмма в каждую.
Также Мартина все еще не желает расстаться с мыслью стать обладательницей самой большой груди в мире и быть занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ради этого модель готова и дальше идти на жертвы. Так, из-за большого бюста она может спать только на спине. Кроме того, ей сложно обуваться, так как своих ног из-за груди она уже давно не видит.
К слову, инъекции меланина, которые сделала себе девушка, чтобы стать темнокожей, далеко не безвредны для здоровья. Они провоцируют тошноту, бессонницу, усиленную пигментацию, рост родинок и рак кожи.
Женский форум74
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