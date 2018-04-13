Как немка стала африканкой с 19-м размером груди 

Сначала простая немка с третьим размером груди решила стать обладательницей самого большого бюста, а потом и вовсе сменила расу, после чего отправилась в Африку, чтобы местный народ ее принял за свою. Мартина даже уверена, что один из ее будущих детей обязательно будет «черным, как африканец».
Кроме цвета кожи девушка также изменила и цвет волос. В ее дальнейшие планы входят ринопластика (чтобы нос был более похож на африканский) и импланты, которые она хочет вставить в ягодицы, по полтора килограмма в каждую.
Также Мартина все еще не желает расстаться с мыслью стать обладательницей самой большой груди в мире и быть занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ради этого модель готова и дальше идти на жертвы. Так, из-за большого бюста она может спать только на спине. Кроме того, ей сложно обуваться, так как своих ног из-за груди она уже давно не видит.
К слову, инъекции меланина, которые сделала себе девушка, чтобы стать темнокожей, далеко не безвредны для здоровья. Они провоцируют тошноту, бессонницу, усиленную пигментацию, рост родинок и рак кожи.