Боль кондитера: самые уродливые торты в сети

Каждая хозяйка знает, что испечь хороший торт — это целое искусство. Чтобы десерт получился вкусным, нужно тщательно соблюдать рецепт, выдержать правильную температуру во время запекания и уметь правильно подобрать наполнители. Даже тогда, есть вероятность, что торт будет далек от идеала и вам придется начинать все заново. Самое же сложное в работе кондитера создавать кулинарные шедевры на заказ. Иногда такие неудачные работы попадают в интернет и становятся настоящим развлечением для широкой публики.

Подборка самых уродливых тортов из сети — в галерее "Рамблера".