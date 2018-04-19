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Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой
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Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой 

Рамблер 1 час назад
Фото: @krystinabutel
Женщина потратила 16,5 миллионов рублей (£190,000) пытаясь стать похожей на свою собственную карикатуру. И это не шутка. Пока другие стараются хоть немного походить на Барби, Джессику Рэббит или Анджелину Джоли, Кристина Бутель мечтает стать смешным рисунком.
Карикатура, которая послужила источников вдохновения, была нарисована во время семейной поездки на Ибицу, когда Кристине было 15 лет. С тех пор женщину не отпускает мечта о "груди размером с футбольные мячи, больших губах и тонкой талии".
В погоне за идеалом она уже сделала татуаж и вагинопластику, уменьшила желудок, увеличила грудь и губы. На этом женщина не планирует останавливаться и с нетерпением ждет еще несколько пластических операций.
Кристина считает, что изменение своей внешности с помощью пластической хирургии — это "хобби на всю жизнь".
Женский форум
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