Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой

Женщина потратила 16,5 миллионов рублей (£190,000) пытаясь стать похожей на свою собственную карикатуру. И это не шутка. Пока другие стараются хоть немного походить на Барби Джессику Рэббит или Анджелину Джоли , Кристина Бутель мечтает стать смешным рисунком.

Публикация от Krystina Butel (@krystinabutel) 13 Фев 2018 в 11:22 PST Карикатура, которая послужила источников вдохновения, была нарисована во время семейной поездки на Ибицу, когда Кристине было 15 лет. С тех пор женщину не отпускает мечта о "груди размером с футбольные мячи, больших губах и тонкой талии".

В погоне за идеалом она уже сделала татуаж и вагинопластику, уменьшила желудок, увеличила грудь и губы. На этом женщина не планирует останавливаться и с нетерпением ждет еще несколько пластических операций.

Кристина считает, что изменение своей внешности с помощью пластической хирургии — это "хобби на всю жизнь".