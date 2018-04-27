Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег

"Однажды ты проснёшься и поймёшь, что потратила свою жизнь на соблюдения правил и запретов, придуманных обществом, жила чужими установками, не своими желаниями. Вместо того, чтобы получать от жизни все, что хотелось бы тебе настоящей, но будет уже поздно"

6/6 "Однажды ты проснёшься и поймёшь, что потратила свою жизнь на соблюдения правил и запретов, придуманных обществом, жила чужими установками, не своими желаниями. Вместо того, чтобы получать от жизни все, что хотелось бы тебе настоящей, но будет уже поздно"

"Обо мне от звёзд на небе: "Твоя красота все границы открывает. С такой энергией можно завоевать весь мир... набирай побед, будь независимой, доверяй себе и будь смелой, и вся вселенная у тебя".

5/6 "Обо мне от звёзд на небе: "Твоя красота все границы открывает. С такой энергией можно завоевать весь мир... набирай побед, будь независимой, доверяй себе и будь смелой, и вся вселенная у тебя".

"Практически каждую весну, так получается благодаря природным катаклизмам, обо мне пишет весь мир. Так я люблю закаливание, осознанный образ жизни и своё здоровье! Вот и в этот раз меня приехал поснимать известный фотограф и скромный парень, а в итоге я оказалась на страницах издания номер 1 Великобритании!"

4/6 "Практически каждую весну, так получается благодаря природным катаклизмам, обо мне пишет весь мир. Так я люблю закаливание, осознанный образ жизни и своё здоровье! Вот и в этот раз меня приехал поснимать известный фотограф и скромный парень, а в итоге я оказалась на страницах издания номер 1 Великобритании!"

"Моржевание — это та причина, по которой я люблю подниматься рано утром по воскресеньям".

3/6 "Моржевание — это та причина, по которой я люблю подниматься рано утром по воскресеньям".

"Закаляем себя любимых. Купаемся в проруби," — присоединиться к Инне может любая девушка.

2/6 "Закаляем себя любимых. Купаемся в проруби," — присоединиться к Инне может любая девушка.

Сезон Инна открывает в декабре: "Девчоночки, завтра официально открываю «Зимний пляж». Окунаюсь в прорубь, которой ещё нет"

1/6 Сезон Инна открывает в декабре: "Девчоночки, завтра официально открываю «Зимний пляж». Окунаюсь в прорубь, которой ещё нет"

Модель и сексолог Инна Владимирская вот уже девять лет занимается моржеванием и приглашает всех желающих к ней присоединиться.

Девушке 32 года, но выглядит, а главное — чувствует себя, она гораздо моложе. А секрет прост: ей помогает закаливание — зимой каждое воскресенье она бегает голышом и купается в проруби. Инна убеждена, что это позволяет ей соранять здоровье и красоту.

Первый раз она окуналась в прорубь 9 лет назад. Вот что она рассказывает об этом:

"Впервые я это сделала 9 лет назад без физической подготовки при -10 градусах, ещё и был сильный ветер, который сбивал с ног… В тот момент я не понимала, что это для меня… мне просто было интересно. Но то, что я ощутила после… то мое непередаваемое ощущение, которое взрывает мое тело и мозг — вот оно и ведёт меня за собой… и это помимо того, что я укрепляю свой иммунитет, сохраняю упругость тела, эластичность кожи, очищаю своё ментальное тело, и наполняюсь энергетически… Это не только здоровье… это переворачивает сознание, мир вокруг нас меняется, и ты заново знакомишься со своим телом".

Инна Владимирская стала основательницей целого движения — "Зимнийпляж", за 9 лет с ней успели поморжевать более 4000 человек. Тем, кто очень хочет, но не может решиться, она советует начать с обливаний холодной водой в душе или ходьбы босиком по снегу.