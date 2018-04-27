Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег 

Модель и сексолог Инна Владимирская вот уже девять лет занимается моржеванием и приглашает всех желающих к ней присоединиться.
Девушке 32 года, но выглядит, а главное — чувствует себя, она гораздо моложе. А секрет прост: ей помогает закаливание — зимой каждое воскресенье она бегает голышом и купается в проруби. Инна убеждена, что это позволяет ей соранять здоровье и красоту.
Первый раз она окуналась в прорубь 9 лет назад. Вот что она рассказывает об этом:
"Впервые я это сделала 9 лет назад без физической подготовки при -10 градусах, ещё и был сильный ветер, который сбивал с ног… В тот момент я не понимала, что это для меня… мне просто было интересно. Но то, что я ощутила после… то мое непередаваемое ощущение, которое взрывает мое тело и мозг — вот оно и ведёт меня за собой… и это помимо того, что я укрепляю свой иммунитет, сохраняю упругость тела, эластичность кожи, очищаю своё ментальное тело, и наполняюсь энергетически… Это не только здоровье… это переворачивает сознание, мир вокруг нас меняется, и ты заново знакомишься со своим телом".
Инна Владимирская стала основательницей целого движения — "Зимнийпляж", за 9 лет с ней успели поморжевать более 4000 человек. Тем, кто очень хочет, но не может решиться, она советует начать с обливаний холодной водой в душе или ходьбы босиком по снегу.