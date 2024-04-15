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Селфи на миллиард: как выглядит самая популярная девушка в мире

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23-летняя австралийская модель Лия Халтон неожиданно для всех стала обладательницей самого популярного селфи в мире. Обычный 15-секундный ролик, который девушка опубликовала в TikTok, стал вирусным и быстро распространился в сети. На данный момент короткое видео посмотрели уже почти 700 миллионов зрителей. Еще 3 дня назад, число просмотров было в два раза меньше. Поклонники модели гадают, сможет ли селфи крастоки достигнуть заветного миллиарда просмотров.

Лия Халтон — австралийская модель, визажист, блогер, звезда YouTube и TikTok. Суммарно на этих платформах на нее подписано порядка 5,5 миллиона человек.

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