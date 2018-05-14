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Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»
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Как выглядит «самая горячая бабушка в мире» 

Рамблер 2 часа назад
Мать четверых детей считает, что рождение внуков — не повод убрать сексуальное белье куда подальше.
1/11  Джине 47 лет, она мать четверых детей и бабушка.
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2/11  Женщина решила участвовать в конкурсе на звание самой «горячей», чтобы помочь своей 30-летней подруге, перенесшей инсульт.
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3/11  Джина с дочерью Коди, которой сейчас 22 года.
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4/11  В скором времени Джина Стюарт планирует отказаться от силикона в груди, так как уверена, что он токсичен и вредит ее здоровью.
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5/11  Младшей дочери Стюарт всего четыре года, поэтому женщина тщательно следит за здоровьем - чтобы успеть вырастить ребенка.
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6/11  Джина уверяет, что силикон не помог ей приобрести уверенность в себе, поэтому готова спокойно отказаться от него ради своего здоровья.
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8/11  Старшему сыну Джины 27 лет.
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9/11  Женщина считает, что статус бабушки - не повод убрать подальше сексуальное нижнее белье.
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10/11  Джина тщательно следит за питанием и не пьет алкоголь, кофе и воду из пластиковых бутылок.
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11/11  Внучке Джины Стюарт всего 10 месяцев.
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Секс-бомба Джина Стюарт — мать четверых детей. Ей 47 лет, и она уже бабушка. Но все эти факторы не помешали ей принять участие в гонке за звание Miss Maxim Australia. Она мечтает занять первое место, чтобы на выигранные деньги помочь своей 30-летней подруге, перенесшей инсульт. Сейчас «бабуля», правда, занимает промежуточную 12-ю строчку рейтинга, но австралийцы уже прозвали ее самой «самой горячей бабушкой в мире».
«Быть бабушкой не означает, что вы должны носить цветочные бабушкины трусы; я еще не убираю на полку свое сексуальное женское белье», — заявляет Джина.
Друзья модели утверждают, что после того, как Стюарт взялась за себя и похудела на 15 килограммов, она выглядит лучше, чем когда-либо в молодости. А восхищать всех улыбкой ей помогают виниры.
Правда, держать себя в форме Стюарт стоит определенных усилий. Ее дневной рацион не так уж богат: на завтрак она ест яйца, на обед — ржаной крекер, творог и авокадо, на ужин — позволяет себе немного цыпленка или индейки с салатом из фасоли, брокколи и батата. При этом Джина немного балует себя — каждый день она съедает маленький кусочек шоколада, потому что очень его любит. А вот кофе и алкоголь в ее рационе под запретом.
Кроме того, женщина стремится к тому, чтобы полностью убрать любые виды пластика из своей жизни, в частности, она даже не покупает воду в пластиковых бутылках, так как уверена, что вместе с водой насыщенный вредными соединениями материал поступит и в ее организм. По этой же причине она планирует отказаться от силикона в груди. Джина уверяет, что вставила его около десяти лет назад просто потому, что это было модно. Кроме того, Стюарт надеялась, что импланты помогут ей приобрести уверенность в себе: в юности над ней долгие годы издевались из-за маленького размера груди. Впрочем, уверяет Джина, силикон ей не помог.
Для женщины важно вести здоровый образ жизни не только потому, что она и впредь планирует оставаться «самой горячей бабушкой в мире», но еще и потому, что ее младшему ребенку всего четыре года — и она считает необходимым сделать все возможное, чтобы успеть вырастить дочь.
Трое других детей Джины гораздо старше маленькой Саммер. Старшему сыну Джеймсу 27 лет, сыну Кейси — 25, а дочери Коди — 22. Внучке Джины сейчас 10 месяцев.
Женский форум
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