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Слепая модель может стать «Мисс мира»
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Слепая модель может стать «Мисс мира» 

Рамблер 50 минут назад
Долгие годы Элис была объектом травли, а теперь может быть признана самой красивой девушкой.
1/7  Элис Крейг поборется за звание самой красивой девушки Австралии, а если повезет, то и мира.
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2/7  Девушка ослепла на левый глаз, когда ей было семь лет.
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3/7  За свою особенность Элис Крейг долгие годы подвергалась травле со стороны одноклассников.
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4/7  Однако в какой-то момент Элис решила, что ее глаз - это не недостаток, а «изюминка» образа.
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5/7  После этого она решила принять участие в конкурсе «Мисс мира, Австралия».
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6/7  В результате Элис попала в число 12 счастливиц, которые поборются за корону.
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7/7  Но цель Элис Крейг - не победа. Она сражается за то, чтобы другие девушки с особенностями приняли и полюбили себя.
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Элис Крейг 20 лет — и она прошла предварительный отбор в конкурсе на звание «Мисс мира, Австралия». То есть если все пойдет хорошо, то Элис может принять участие и в общемировом конкурсе. Однако у Крейг есть особенность, которая может как помочь ей быть признанной самой красивой во всем мире, так и существенно помешать.
Дело в том, что левый глаз Элис не видит. Девушка ослепла в семь лет и с тех пор являлась объектом травли для других детей. Долгие годы она считала свою особенность чудовищной, но сейчас поняла, что это — скорее ее «изюминка», которой следует не стесняться, а гордиться.
Правда, истинная цель Элис, принимающей участие в конкурсе на звание прекраснейшей, вовсе не корона. Крейг мечтает стать ролевой моделью для других девушек, которые не могут что-то в себе принять. Напротив, она считает, что необходимо ценить то, что помогает вам выделиться.
Недуг Элис настиг ее не внезапно. Она родилась с кистой в левом глазу и должна была пройти ряд операций. Но, несмотря на все усилия врачей, девушка все-таки ослепла на один глаз из-за многочисленных рубцов, которые остались после медицинского вмешательства.
Женский форум
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