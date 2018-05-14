Слепая модель может стать «Мисс мира»

Но цель Элис Крейг - не победа. Она сражается за то, чтобы другие девушки с особенностями приняли и полюбили себя.

7/7 Но цель Элис Крейг - не победа. Она сражается за то, чтобы другие девушки с особенностями приняли и полюбили себя.

Однако в какой-то момент Элис решила, что ее глаз - это не недостаток, а «изюминка» образа.

4/7 Однако в какой-то момент Элис решила, что ее глаз - это не недостаток, а «изюминка» образа.

Элис Крейг поборется за звание самой красивой девушки Австралии, а если повезет, то и мира.

1/7 Элис Крейг поборется за звание самой красивой девушки Австралии, а если повезет, то и мира.

Элис Крейг 20 лет — и она прошла предварительный отбор в конкурсе на звание «Мисс мира, Австралия». То есть если все пойдет хорошо, то Элис может принять участие и в общемировом конкурсе. Однако у Крейг есть особенность, которая может как помочь ей быть признанной самой красивой во всем мире, так и существенно помешать.

Дело в том, что левый глаз Элис не видит. Девушка ослепла в семь лет и с тех пор являлась объектом травли для других детей. Долгие годы она считала свою особенность чудовищной, но сейчас поняла, что это — скорее ее «изюминка», которой следует не стесняться, а гордиться.

Правда, истинная цель Элис, принимающей участие в конкурсе на звание прекраснейшей, вовсе не корона. Крейг мечтает стать ролевой моделью для других девушек, которые не могут что-то в себе принять. Напротив, она считает, что необходимо ценить то, что помогает вам выделиться.

Недуг Элис настиг ее не внезапно. Она родилась с кистой в левом глазу и должна была пройти ряд операций. Но, несмотря на все усилия врачей, девушка все-таки ослепла на один глаз из-за многочисленных рубцов, которые остались после медицинского вмешательства.