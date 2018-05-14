Слепая модель может стать «Мисс мира» 

Элис Крейг 20 лет — и она прошла предварительный отбор в конкурсе на звание «Мисс мира, Австралия». То есть если все пойдет хорошо, то Элис может принять участие и в общемировом конкурсе. Однако у Крейг есть особенность, которая может как помочь ей быть признанной самой красивой во всем мире, так и существенно помешать.
Дело в том, что левый глаз Элис не видит. Девушка ослепла в семь лет и с тех пор являлась объектом травли для других детей. Долгие годы она считала свою особенность чудовищной, но сейчас поняла, что это — скорее ее «изюминка», которой следует не стесняться, а гордиться.
Правда, истинная цель Элис, принимающей участие в конкурсе на звание прекраснейшей, вовсе не корона. Крейг мечтает стать ролевой моделью для других девушек, которые не могут что-то в себе принять. Напротив, она считает, что необходимо ценить то, что помогает вам выделиться.
Недуг Элис настиг ее не внезапно. Она родилась с кистой в левом глазу и должна была пройти ряд операций. Но, несмотря на все усилия врачей, девушка все-таки ослепла на один глаз из-за многочисленных рубцов, которые остались после медицинского вмешательства.