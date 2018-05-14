Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью

Семья не осуждает Лин за ее образ, более того, поддерживает Джейд, так как хочет, чтобы она была счастлива.

10/10 Семья не осуждает Лин за ее образ, более того, поддерживает Джейд, так как хочет, чтобы она была счастлива.

В один прекрасный день Джейд Лин решила выглядеть, как истинная кукла Барби. При этом своей «изюминкой» девушка решила сделать грудь. Сказано — сделано. На эту самую грудь Джейд уже успела потратить почти 10 000 долларов, и теперь является обладательницей седьмого размера, притом, что изначально носила бюстгальтеры с чашечкой А. Впрочем, девушка оправдывает свою операцию тем, что раньше ее грудь была асимметричной, а соски и вовсе «перевернутыми». Джейд так комплексовала по этому поводу. Что даже ее тогдашний парень никогда не видел ее без бра.

Сейчас мисс Лин 22 года. И грудь, разумеется, не единственный атрибут, который, по мнению девушки, должен сделать ее похожей на Барби. Джейд также в обязательном порядке носит парики и колет филлеры в губы, чтобы сделать их больше. Раньше она красила свои темные от природы волосы в блонд, но со временем забросила это занятие, поняв, что лишится шевелюры — так в ее жизни и появились парики. Кроме того, она активно пользуется автозагаром и тратит пять часов ежедневно, чтобы сделать соответствующий кукле макияж.

И хотя долгая процедура подготовки раздражает Лин, она признается, что не перестанет заниматься этим никогда, потому что ей нравятся куклы Барби и потому что она не хочет выглядеть, как все.

На своей необычной внешности девушка зарабатывает порядка 1300 долларов в неделю — она позирует для мужчин перед веб-камерой. Джейд говорит, что на камеру она лопает воздушные шарики и показывает ноги. Раздеться ее просят далеко не все.

При этом семья девушки знает, чем она занимается и полностью ее поддерживает, хотя поначалу и была в шоке от известия, а вот с другими людьми у Джейд не клеится — они ее осуждают. Но ей все равно. Она игнорирует гадкие сообщения, которые приходят ей в «личку» в соцсетях, говорит, что у нее все хорошо с личной жизнью и что она никогда не позволит себе кого-то осуждать, а еще, что до конца дней планирует носить высокие каблуки и платья в стиле Барби.