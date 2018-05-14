Ещё
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью 

Рамблер 1 час назад
Джейд не нравилась ее грудь, и она увеличила бюст до седьмого размера.
1/10  Джейд Лин ежедневно пользуется автозагаром, чтоб быть похожей на любимую куклу.
Фото:
2/10  Поклонники Джейд просят ее показать ноги и полопать воздушные шары
Фото:
3/10  Лин колет филлеры, чтобы ее губы были больше похожи на губы куклы Барби
Фото:
4/10  Так выглядит Джейд Лин в обычной жизни
Фото:
5/10  Девушке не нравилась ее грудь первого размера, поэтому она сделала себе седьмой.
Фото:
6/10  Лин планирует до конца жизни носить платья в стиле Барби и высокие каблуки.
Фото:
7/10  Раньше Джейд красила свои от природы темные волосы в блонд, но теперь предпочитает пользоваться париками.
Фото:
8/10  Ежедневно на макияж девушка тратит пять часов.
Фото:
9/10  Джейд Лин утверждает, что у нее все хорошо в личной жизни.
Фото:
10/10  Семья не осуждает Лин за ее образ, более того, поддерживает Джейд, так как хочет, чтобы она была счастлива.
Фото:
В один прекрасный день Джейд Лин решила выглядеть, как истинная кукла Барби. При этом своей «изюминкой» девушка решила сделать грудь. Сказано — сделано. На эту самую грудь Джейд уже успела потратить почти 10 000 долларов, и теперь является обладательницей седьмого размера, притом, что изначально носила бюстгальтеры с чашечкой А. Впрочем, девушка оправдывает свою операцию тем, что раньше ее грудь была асимметричной, а соски и вовсе «перевернутыми». Джейд так комплексовала по этому поводу. Что даже ее тогдашний парень никогда не видел ее без бра.
Сейчас мисс Лин 22 года. И грудь, разумеется, не единственный атрибут, который, по мнению девушки, должен сделать ее похожей на Барби. Джейд также в обязательном порядке носит парики и колет филлеры в губы, чтобы сделать их больше. Раньше она красила свои темные от природы волосы в блонд, но со временем забросила это занятие, поняв, что лишится шевелюры — так в ее жизни и появились парики. Кроме того, она активно пользуется автозагаром и тратит пять часов ежедневно, чтобы сделать соответствующий кукле макияж.
И хотя долгая процедура подготовки раздражает Лин, она признается, что не перестанет заниматься этим никогда, потому что ей нравятся куклы Барби и потому что она не хочет выглядеть, как все.
На своей необычной внешности девушка зарабатывает порядка 1300 долларов в неделю — она позирует для мужчин перед веб-камерой. Джейд говорит, что на камеру она лопает воздушные шарики и показывает ноги. Раздеться ее просят далеко не все.
При этом семья девушки знает, чем она занимается и полностью ее поддерживает, хотя поначалу и была в шоке от известия, а вот с другими людьми у Джейд не клеится — они ее осуждают. Но ей все равно. Она игнорирует гадкие сообщения, которые приходят ей в «личку» в соцсетях, говорит, что у нее все хорошо с личной жизнью и что она никогда не позволит себе кого-то осуждать, а еще, что до конца дней планирует носить высокие каблуки и платья в стиле Барби.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детская задача поставила интернет в тупик346
Кому нужны постаревшие женщины4
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое1
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы22
Лобода продемонстрировала налитую грудь17
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение