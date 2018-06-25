Как купальники из рекламы выглядят в жизни 

1/6 "Трудно быть объективной, когда речь заходит о своем собственном теле. Если кто-то делает мне комплимент, чаще всего, я не верю сказанному". Фото: Boredpanda

2/6 "Не пытайтесь выглядеть как модели. Даже модели не всегда могут соответствовать своим же Фото: Boredpanda

3/6 "Лучшее, что можно сделать, это просто жить в согласии со своим телом". Фото: Boredpanda

4/6 "Мы можем не быть моделями, но мир - это подиум для каждой из нас". Фото: Boredpanda

5/6 "Думаю, у каждой девушки должна быть фотография в купальнике. Это опыт, который помогает психологически раскрыться и принять себя". Фото: Boredpanda