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Как купальники из рекламы выглядят в жизни
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Как купальники из рекламы выглядят в жизни 

Рамблер 51 минуту назад
Неидеальные женщины надели культовые купальники Victoria's secret и сфотографировались в них.
1/6  "Трудно быть объективной, когда речь заходит о своем собственном теле. Если кто-то делает мне комплимент, чаще всего, я не верю сказанному".
Фото:
2/6  "Не пытайтесь выглядеть как модели. Даже модели не всегда могут соответствовать своим же
Фото:
3/6  "Лучшее, что можно сделать, это просто жить в согласии со своим телом".
Фото:
4/6  "Мы можем не быть моделями, но мир - это подиум для каждой из нас".
Фото:
5/6  "Думаю, у каждой девушки должна быть фотография в купальнике. Это опыт, который помогает психологически раскрыться и принять себя".
Фото:
6/6  "Бронзовая кожа и отсутствие жировых складок не делает вас красивой. Уверенность в себе и внутренний стержень - вот что делает вас привлекательной на самом деле".
Фото:
Обычные женщины согласились поучаствовать в небольшом эксперименте и преодолеть собственные психологические барьеры. Они приняли участие в пляжной фотосессии на побережье в Малибу. Девушки вышли в купальниках от Victoria's Secret — брендом одежды, который для многих ассоциируется с совершенством женского тела и его абсолютной сексуальностью. Моделей Victoria's Secret называют ангелами, и быть одной из них — особая честь даже для прожженых фешн-див.
Этот проект — не о красоте и сравнении внешности, этот проект — о преодолении внутренних барьеров и принятии себя такой, какая есть.
Лучшие кадры девушек в культовых купальниках — в фотогалерее.
Женский форум9
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