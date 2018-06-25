Как купальники из рекламы выглядят в жизни 

Обычные женщины согласились поучаствовать в небольшом эксперименте и преодолеть собственные психологические барьеры. Они приняли участие в пляжной фотосессии на побережье в Малибу. Девушки вышли в купальниках от Victoria's Secret — брендом одежды, который для многих ассоциируется с совершенством женского тела и его абсолютной сексуальностью. Моделей Victoria's Secret называют ангелами, и быть одной из них — особая честь даже для прожженых фешн-див.
Этот проект — не о красоте и сравнении внешности, этот проект — о преодолении внутренних барьеров и принятии себя такой, какая есть.
Лучшие кадры девушек в культовых купальниках — в фотогалерее.