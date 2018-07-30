Японка стала «живой куклой» и прославилась 

Живые куклы в современном мире весьма популярны. Все наверняка слышали о Валерии Лукьяновой и о Кина Шень, превративших себя в настоящих Барби. Но если эти девушки добились сходства с куклами, используя косметику и прибегнув к пластическим операциям, то Лулу Хасимото пошла другим путем.
Над образом японки потрудилась дизайнер Хитоми Комаки, которая называет свое творение первой в мире моделью "живой" куклы.
Действительно, при взгляде на Лулу трудно поверить, что она — живой человек, настолько она похожа на фарфоровую статуэтку.
Для того, чтобы добиться абсолютной "кукольности" дизайнер разработала для Хасимото специальную маску и придумала оригинальный костюм, имитирующий кукольные суставы. В таком наряде девушка разгуливает по улицам Токио, повергая жителей в шок.
Сама же Лулу не считает свой образ чем-то из ряда вон выходящим или пугающим. Она уверена, что надевать кукольную маску сродни тому, как пользоваться, например, накладными ресницами.
Настоящее лицо модели, работающей "живой" куклой держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что Лулу прошла настоящий кастинг на эту "роль". Кукольная жизнь принесла Хасимото невероятную популярность: у нее тысячи последователей в соцсетях и их количество стремительно растет.
Собственно, такого эффекта и добивалась дизайнер Хитоми Комаки, отмечающая, что надеялась спровоцировать увлечение новой модой.
Правда, костюм, имитирующий кукольные суставы, и кукольная маска изготовлены пока в единственном экземпляре, но многие дизайнеры и манекенщицы готовы заказывать подобные модели, чтобы повторить образ Лулу.
Самые интересные образы "живой куклы" — в фотогалерее.