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Японка стала «живой куклой» и прославилась
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Японка стала «живой куклой» и прославилась 

Рамблер 1 час назад
При этом Лулу Хасимото не пришлось ничего «подправлять» в своей внешности.
1/19  Лулу Хасимото выглядит, как настоящая кукла
Фото:
2/19  Трудно отличить эту девушку от фарфоровой статуэтки.
Фото:
3/19  Для того, чтобы стать "живой куклой", Лулу не пришлось что-то в себе "подправлять".
Фото:
4/19  Лулу надевает специальную маску, костюм и парик, чтобы стать похожей на куклу.
Фото:
5/19  Фотографы наперебой приглашают Хасимото участвовать в фотосессиях.
Фото:
6/19  Лулу Хасимото в образе "живой" куклы.
Фото:
7/19  Образ настоящей "живой куклы" придумала дизайнер Хитоми Комаки.
Фото:
8/19  Специальный костюм, имитирующий кукольные суставы, разработал Кох Уэно.
Фото:
9/19  Хасимото пользуется большой популярностью.
Фото:
10/19  На этом фото Лулу не отличить от других игрушек.
Фото:
11/19  Настоящую личность японской "живой куклы" держат в строжайшем секрете.
Фото:
12/19  Подобными фотографиями пестрят страницы соцсетей Лулу.
Фото:
13/19  Хасимото примеряет на себя разные образы.
Фото:
14/19  Встречая Лулу на улицах, некоторые люди испытывают настоящий шок.
Фото:
15/19  Сама Хасимото не считает свой образ чем-то пугающим.
Фото:
16/19  Лулу говорит, что надевать "кукольный образ" для нее примерно то же, что и пользоваться, например, накладными ресницами.
Фото:
17/19  Многие пользователи соцсетей считают образ Лулу невероятно эстетичным и привлекательным.
Фото:
18/19  Создательница "живой куклы", Хитоми Комаки, говорит, что добилась желаемого результата: задала новую моду.
Фото:
19/19  "Кукольный наряд" изготовлен пока в единственном экземпляре, но вполне возможно, что будут созданы и другие подобные костюмы. Во всяком случае, спрос уже есть.
Фото:
Живые куклы в современном мире весьма популярны. Все наверняка слышали о Валерии Лукьяновой и о Кина Шень, превративших себя в настоящих Барби. Но если эти девушки добились сходства с куклами, используя косметику и прибегнув к пластическим операциям, то Лулу Хасимото пошла другим путем.
Над образом японки потрудилась дизайнер Хитоми Комаки, которая называет свое творение первой в мире моделью "живой" куклы.
Действительно, при взгляде на Лулу трудно поверить, что она — живой человек, настолько она похожа на фарфоровую статуэтку.
Для того, чтобы добиться абсолютной "кукольности" дизайнер разработала для Хасимото специальную маску и придумала оригинальный костюм, имитирующий кукольные суставы. В таком наряде девушка разгуливает по улицам Токио, повергая жителей в шок.
Сама же Лулу не считает свой образ чем-то из ряда вон выходящим или пугающим. Она уверена, что надевать кукольную маску сродни тому, как пользоваться, например, накладными ресницами.
Настоящее лицо модели, работающей "живой" куклой держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что Лулу прошла настоящий кастинг на эту "роль". Кукольная жизнь принесла Хасимото невероятную популярность: у нее тысячи последователей в соцсетях и их количество стремительно растет.
Собственно, такого эффекта и добивалась дизайнер Хитоми Комаки, отмечающая, что надеялась спровоцировать увлечение новой модой.
Правда, костюм, имитирующий кукольные суставы, и кукольная маска изготовлены пока в единственном экземпляре, но многие дизайнеры и манекенщицы готовы заказывать подобные модели, чтобы повторить образ Лулу.
Самые интересные образы "живой куклы" — в фотогалерее.
Женский форум2
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