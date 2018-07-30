Японка стала «живой куклой» и прославилась

"Кукольный наряд" изготовлен пока в единственном экземпляре, но вполне возможно, что будут созданы и другие подобные костюмы. Во всяком случае, спрос уже есть.

19/19 "Кукольный наряд" изготовлен пока в единственном экземпляре, но вполне возможно, что будут созданы и другие подобные костюмы. Во всяком случае, спрос уже есть.

Лулу говорит, что надевать "кукольный образ" для нее примерно то же, что и пользоваться, например, накладными ресницами.

16/19 Лулу говорит, что надевать "кукольный образ" для нее примерно то же, что и пользоваться, например, накладными ресницами.

На этом фото Лулу не отличить от других игрушек.

10/19 На этом фото Лулу не отличить от других игрушек.

Лулу надевает специальную маску, костюм и парик, чтобы стать похожей на куклу.

4/19 Лулу надевает специальную маску, костюм и парик, чтобы стать похожей на куклу.

Для того, чтобы стать "живой куклой", Лулу не пришлось что-то в себе "подправлять".

3/19 Для того, чтобы стать "живой куклой", Лулу не пришлось что-то в себе "подправлять".

При этом Лулу Хасимото не пришлось ничего «подправлять» в своей внешности.

Живые куклы в современном мире весьма популярны. Все наверняка слышали о Валерии Лукьяновой и о Кина Шень, превративших себя в настоящих Барби. Но если эти девушки добились сходства с куклами, используя косметику и прибегнув к пластическим операциям, то Лулу Хасимото пошла другим путем.

Над образом японки потрудилась дизайнер Хитоми Комаки, которая называет свое творение первой в мире моделью "живой" куклы.

Действительно, при взгляде на Лулу трудно поверить, что она — живой человек, настолько она похожа на фарфоровую статуэтку.

Для того, чтобы добиться абсолютной "кукольности" дизайнер разработала для Хасимото специальную маску и придумала оригинальный костюм, имитирующий кукольные суставы. В таком наряде девушка разгуливает по улицам Токио, повергая жителей в шок.

Сама же Лулу не считает свой образ чем-то из ряда вон выходящим или пугающим. Она уверена, что надевать кукольную маску сродни тому, как пользоваться, например, накладными ресницами.

Настоящее лицо модели, работающей "живой" куклой держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что Лулу прошла настоящий кастинг на эту "роль". Кукольная жизнь принесла Хасимото невероятную популярность: у нее тысячи последователей в соцсетях и их количество стремительно растет.

Собственно, такого эффекта и добивалась дизайнер Хитоми Комаки, отмечающая, что надеялась спровоцировать увлечение новой модой.

Правда, костюм, имитирующий кукольные суставы, и кукольная маска изготовлены пока в единственном экземпляре, но многие дизайнеры и манекенщицы готовы заказывать подобные модели, чтобы повторить образ Лулу.

Самые интересные образы "живой куклы" — в фотогалерее.