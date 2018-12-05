Девушка, служившая в морской пехоте, снялась для откровенного календаря

Шеннон Ирке прославилась тем, что служила в корпусе морской пехоты, а теперь делает карьеру модели.

Девушка поступила на службу в 19 лет и провела в регулярной армии Соединенных Штатов Америки четыре года, она занимала должность административного специалиста. За это время она успела дослужиться до звания сержанта, а кроме того, получила ученую степень в Колледже Элмхурст в штате Иллинойс.

Оставив службу, Шеннон занялась карьерой модели. Сейчас ей 29 лет, она успела стать лицом обложки мужского журнала MAXIM, а в этом году ее пригласили сняться для календаря, адресованного военным. Некоторые кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, армии она обязана многим: она стала умнее, сильнее и быстрее за годы, проведенные на службе, а кроме того, приобрела способность сохранять спокойствие, когда вокруг творится хаос. Шеннон также отмечает, что девушке в армии приходится быть в два раза упорнее мужчин, чтобы поддерживать необходимый уровень физической формы. Поначалу в нее никто не верил, но она справилась.