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Девушка, служившая в морской пехоте, снялась для откровенного календаря 

Рамблер 4 часа назад
Шеннон Ирке прославилась тем, что служила в корпусе морской пехоты, а теперь делает карьеру модели.
Девушка поступила на службу в 19 лет и провела в регулярной армии Соединенных Штатов Америки четыре года, она занимала должность административного специалиста. За это время она успела дослужиться до звания сержанта, а кроме того, получила ученую степень в Колледже Элмхурст в штате Иллинойс.
Оставив службу, Шеннон занялась карьерой модели. Сейчас ей 29 лет, она успела стать лицом обложки мужского журнала MAXIM, а в этом году ее пригласили сняться для календаря, адресованного военным. Некоторые кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам девушки, армии она обязана многим: она стала умнее, сильнее и быстрее за годы, проведенные на службе, а кроме того, приобрела способность сохранять спокойствие, когда вокруг творится хаос. Шеннон также отмечает, что девушке в армии приходится быть в два раза упорнее мужчин, чтобы поддерживать необходимый уровень физической формы. Поначалу в нее никто не верил, но она справилась.
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