Девушки показали, как ракурс меняет лицо и фигуру на фото

Знакомства по Сети стремительно набирают популярность. Несмотря на многочисленные фото в профиле понравившегося человека, истинная внешность девушки — это все еще большая загадка вплоть до самой встречи.

Матерые инстаблогерши знают, какой свет должен быть, чтобы лучшим образом оттенить фигуру. Как правильно наклонить голову, чтобы пухлые щечки не выдавали в вас любительницу сладкого, а также что делать, если копна волос не такая большая, как хотелось бы.

В нашей фотогалерее мы собрали несколько ярких примеров того, как из красавицы можно в одну секунду сделать городскую сумасшедшую, из милашки — малоприятную девицу. И наоборот!

Чудеса перевоплощений — в нашей подборке с просторов Сети.