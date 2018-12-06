Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки показали, как ракурс меняет лицо и фигуру на фото 

Рамблер 2 часа назад
Знакомства по Сети стремительно набирают популярность. Несмотря на многочисленные фото в профиле понравившегося человека, истинная внешность девушки — это все еще большая загадка вплоть до самой встречи.
Матерые инстаблогерши знают, какой свет должен быть, чтобы лучшим образом оттенить фигуру. Как правильно наклонить голову, чтобы пухлые щечки не выдавали в вас любительницу сладкого, а также что делать, если копна волос не такая большая, как хотелось бы.
В нашей фотогалерее мы собрали несколько ярких примеров того, как из красавицы можно в одну секунду сделать городскую сумасшедшую, из милашки — малоприятную девицу. И наоборот!
Чудеса перевоплощений — в нашей подборке с просторов Сети.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 способов завоевать уважение мужчины
Соблазнительные звезды в платьях-чулках3
Составлен портрет идеальной девушки для мужчины7
Строгие правила «ангелов Victoria’s Secret»
6 ситуаций, когда вы критикуете себя незаслуженно
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
00:47
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Звёзды
00:23
Памела Андерсон показала лишние килограммы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение