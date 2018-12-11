Что не так с современными конкурсами красоты

Недавно состоялось вручение ежегодной премии «Миссис Москва-2018». Победителем стала 35-летняя мама двух сыновей-двойняшек Екатерина Лифшиц. До этого ей предстояло пройти нешуточный отбор среди 150 претенденток и обойти 13 соперниц в финале.

Однако наслаждаться победой Екатерине пришлось недолго. В Сети внешние данные «королевы» подверглись жесткой критике. Известный блогер Рустем Адагамов на своей странице в Facebook разместил фотографию победительницы. А пользователи Сети в комментариях не смогли сдержать эмоций: «У нас теперь не конкурс красоты, а конкурс пластических хирургов», «Как могли такую некрасивую женщину с явно перекаченными губами выбрать в Миссис Москвы? Жюри очки дома забыли? Или им хорошо заплатили за то, чтобы ее выбрать». Многие критиковали внешность не только Екатерины, но и ее соперниц.

Подобная история уже повторялась на конкурсе «Мисс Москва-2017», тогда корону надела 21-летняя Елизавета Лопатина. Далеко не все согласились с выбором жюри: «Никакой красоты в ней нет. Одна краска в толщину на 5 см. Были намного интереснее». Лишь небольшая часть зрителей пыталась оправдать внешний вид Елизаветы плохим макияжем.

Выбор жюри был раскритикован и на конкурсе "Мисс Москва" в 2016 и в 2015 годах. Победительницами тогда стали Татьяна Цимфер и Оксана Воеводина, которые не всем пришлись по вкусу. За тоннами макияжа зрителям сложно было понять, как на самом деле выглядят участницы, но это распространенная проблема подобных мероприятий.

Совершенно противоположные случай произошел на конкурсе «Мисс Москва-2014», когда пользователи Сети нашли фотографии победительницы Ирины Алексеевой , но уже без макияжа, и были в смешанных чувствах: «Вот так у нас выглядят королевы красоты, да?»

Зрители остаются недовольны выбором жюри не только в России. Так, например, болгары осудили выбор жюри на конкурсе «Мисс Болгария-2017». Тогда победительницей стала 24-летняя Тамара Георгиева. Пользователи Сети посчитали, что Тамара далека от эталонов красоты и что «если она и красива, то только душой». Тамара смогла дать отпор хейтерам и заявила, что у всех свои стандарты красоты и с этим ничего поделать нельзя.

На конкурсе красоты «Мисс Мичиган-2016» победила Арианна Куан, которая также выслушала в свой адрес много неприятных слов. В Сети ее назвали некрасивой и заявили, что она надела корону из-за толерантности американцев. Арианна была первой азиаткой, участвовавшей в конкурсе.