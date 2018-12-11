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20 фото людей с уникальной внешностью 

Карельские вести 6 часов назад
Мы привыкли к стандартам, навязанным обществом. С самого детства девочки играют в кукол, которые выглядят как супермодели и Барби внушают маленьким детям, что именно так они должны выглядеть: с длинными роскошными волосами, дистрофичной фигурой и всегда при полном макияже. Но жизнь не похожа на игру, здесь есть люди с нетипичной внешностью, которые очень часто подвергаются нападкам тех, чей мозг уже был промыт стандартами. Сегодня мы хотим показать вам портреты людей не похожих на многих из нас, но это не делает их хуже, они просто выглядят по-другому, поверьте, это нормально.
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